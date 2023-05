De Grote Prijs van Emilia-Romagna zou dit weekend in Imola worden verreden, maar werd geschrapt wegens te veel water. Het circuit ligt aan de Santerno-rivier en samen met de andere rivieren in Noord-Italië overstroomde die. Blubber en water bereikten de racebaan en bussen en treinen bereikten die juist niet.

Klimaatverandering grijnsde. Had ze Formule 1 daar mooi haar plaats laten weten. Ze zaten samen op de bank tv te kijken. Formule 1 kon er niet om lachen. Imola kon niet zomaar worden verplaatst, de racekalender zit tjokvol. „Volgende week Monaco, dan Barcelona, dan Canada, terug voor Oostrijk. Ja-ha, met hele garages in vliegtuigen op en neer. Hoe anders?”

Klimaatverandering zapte naar Imola. In beeld kwamen enorme zwarte Pirelli-trucks die tot de assen in bruin water stonden. Reclameborden van Qatar Airways omzoomden geen racebaan maar een bruin moeras. Er viel niet te ontkennen dat daar gerechtigheid uit sprak. Formule 1 is niet in haar eentje verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, maar als klimaatverandering de openbare ophanging van onze beschaving wordt, is Formule 1 wel de marktvrouw die op het dorpsplein speelgoedgalgjes verkoopt. In alles straalt Formule 1 uit dat haar pleziertje, en dat van haar chauffeurs, belangrijker is dan olie in de grond laten.

Toen Formule 1 vrijdag een miljoen aan de regio doneerde, grinnikte Klimaatverandering: „Slecht geweten?” Ze kon ook blij zijn dat Formule 1 tenminste een geweten leek te ontwikkelen, maar: nee. Klimaatverandering dacht er anders over. Ten eerste geeft ze niet om geld. Ten tweede voegde Formule 1-baas Stefano Domenicali bij die meloen voor het noodfonds een verklaring die opende met: „Ik ben geboren en opgegroeid in het prachtige land van Emilia-Romagna.”

Klimaatverandering snoof. „Al net zo onbaatzuchtig als die twee racesmurfen die vragen te doneren aan het noodfonds. Omdat hun fabriekje daar ligt. Toen mensen vorige week in Congo en Rwanda verzopen, gaven die weldoeners geen kick.” Ze had het over Nyck de Vries en Yuki Tsunoda. Die hebben mensen inderdaad gevraagd te doneren. De fabriek van het AlphaTauri-team ligt in Faenza, midden in het getroffen gebied, maar dat kan toeval zijn.

Klimaatverandering zei dat als ze de hele Formule 1 moest verzuipen, ze een coureur zou laten drijven. „Olivier Panis. Die is tenminste eerlijk.” Toen de FIA in 2019 zei dat ze in 2030 klimaatneutraal wilde zijn, zei Panis „Als het echt je doel is om groen te zijn, doe dan geen Formule 1.” Hij zei ook dat je dan geen concerten moest houden, maar die gelijkstelling klopt niet. Liedjes zingen tijdens de openbare voltrekking van ons doodvonnis is niet hetzelfde als in snelle auto’s rondjes om het galgenveld scheuren en na afloop speelgoedgalgjes van Red Bull aan kinderen slijten.

Zondag werd het racespektakel verplaatst naar online. De coureurs namen het tegen elkaar op in de simulator. Fans konden op Twitch meekijken. Dat maakte de grand prix zo goed als klimaatneutraal, in een week geregeld door klimaatverandering. Rond 34.000 mensen volgden de virtuele race. Konden ze alvast wennen aan de toekomst, al kan het zijn dat de toekomst er al is.

Carolina Trujillo is schrijfster.