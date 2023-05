‘Van sommige muziek moet je afblijven? Nou, dat vinden wij echt niet’

Renée Wijnhoven (32) zat in het Concertgebouw in Amsterdam te luisteren naar Mahlers Tweede symfonie toen twee zangeressen in prachtige jurken het podium betraden. Door drie mensen werd geklapt, de rest deed driftig: „Shht.”

Niet klappen tussen delen door en andere ongeschreven regels, dat heilig doen over klassieke muziekstukken, dat mag volgens haar en haar tweelingzus Loes Wijnhoven wel wat minder. Daarom experimenteren Loes en Renée, samen popduo Clean Pete, er in hun ‘Klassieke Revue’ op los. Het muziekprogramma, uitgevoerd in klassieke concertzalen, is een mix van hun eigen Nederlandstalige liedjes, begeleid door klassieke musici, en klassieke muziekstukken aangevuld met synthesizer of elektrische gitaar.

Daarbij trekken ze zich weinig aan van de standaarden binnen het genre klassiek. Ze willen het compleet anders doen. Loes: „Niet: hoe vindt Mozart dat ik het moet doen, maar hoe vind ík dat ik het moet doen.”

Renée speelt cello, Loes gitaar. Als duo schrijven ze vooral popliedjes, tweestemmig gezongen, veelal persoonlijk, ingetogen en muzikaal veelkleurig. Ze brachten in 2014 hun eerste album uit: Al zeg ik het zelf. Sindsdien stonden de twee op festivals als Pinkpop en Down The Rabbit Hole. Het kerstalbum Gloria, dat ze in 2019 uitbrachten, werd door het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone bestempeld als zesde beste kerstalbum van dat jaar.

De zussen groeiden op met klassieke muziek en gingen vaak naar een concertzaal, vertellen ze. Renée: „Als kind voelden we ons in allebei die werelden welkom. Maar als ik nu vriendinnen meeneem naar de Vereeniging (het concertgebouw in Nijmegen, red.) gaat het zo van: ‘oh mijn god, wat moet ik aantrekken?’ Alsof ik ze vraag om mee te gaan naar een Michelin-restaurant.”

Duistere krachten

Het thema van hun klassieke show is ‘Duistere krachten’, inclusief The Addams Family-achtige kostuums. Vorig jaar schreven ze liedjes over het verdrijven van demonen en de confrontatie aangaan met donkere gedachten en ervaringen. In klassieke muziek vonden ze dezelfde inspiratiebronnen. Bijvoorbeeld Danse Macabre van de Franse componist Camille Saint-Saëns, die ze net als alle klassieke muziek in hun revue in een modern jasje gieten. Het ‘Lacrimosa’ bijvoorbeeld, een van de bekendste delen uit het Requiem van Mozart, klinkt als soundscape, begeleid door elektrische gitaar.

Ze weten dat niet iedereen het daarmee eens zal zijn. Loes: „Als je het ‘Lacrimosa’ als soundscape laat horen aan de geoefende klassieke muziekluisteraar, moet er minstens één iemand in de zaal zitten die denkt: ‘dit kan niet, ik ga weg’. Sommige mensen vinden dat je van klassieke muziek moet afblijven. Nou, dat vinden wij echt niet.”

Dat betekent niet dat ze klassieke muziek niet serieus nemen, zeggen ze. Renée: „Als je heel erg van klassieke muziek houdt, betekent dat niet dat je het moet behandelen alsof het allemaal museumstukken zijn. Alle muziek die je mooi vindt, daar mag je aankomen. We willen juist laten horen hoe mooi het is, op onze manier.”

Klassieke Revue op 27/5 in De Vereeniging, Nijmegen; 9/6 in Het Concertgebouw, Amsterdam; en 11/6 in TivoliVredenburg, Utrecht. Info: Popduo Clean Pete staat met hunop 27/5 in De Vereeniging, Nijmegen; 9/6 in Het Concertgebouw, Amsterdam; en 11/6 in TivoliVredenburg, Utrecht. Info: cleanpete.nl

