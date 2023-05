‘Surplace’ in de Giro d’Italia tussen de favorieten voor het roze

Zelfs halverwege de Roncola Alta rijden ze nog breeduit over de weg, de kanshebbers voor de eindzege in de Giro d’Italia – minuten achter de vroege vluchters. Het is de laatste beklimming in de vijftiende etappe, op de voorlaatste zondag van de drieweekse ronde. Maar de ploegen van Geraint Thomas of Primoz Roglic maken geen koers. De kopmannen zelf onderbreken hun ‘surplace’ alleen in de laatste kilometers. De Giro gaat de slotweek in met Bruno Armirail in de leiderstrui. Wie? „Ik had niet gedacht dat ik ooit de roze trui zou dragen”, zegt ook de modale renner van het Franse Groupama FDJ zelf.

Armirail pakte la maglia rosa door zaterdag in de door de Duitser Nico Denz gewonnen rit mee te sluipen in een grote vluchtgroep, die meer dan 21 minuten voorsprong mocht nemen van de topploegen. En ook zondag lieten Ineos-Grenadiers (Thomas) en Jumbo-Visma (Roglic) de rit aan de aanvallers zonder ambitie voor de eindzege.

Mooie strijd op het parcours van de Ronde van Lombardije, waarin de Amerikaan Brandon McNulty in de eindsprint in Bergamo nipt de Ier Ben Healy versloeg en Bauke Mollema als vierde eindigde. De groep van favorieten – met kort daarachter rozetruidrager Armirail – kwam op bijna zeven minuten binnen. Strijd om de eindzege was er opnieuw niet.

Op voorhand leek het bergachtige parcours van de vijftiende rit een garantie voor vuurwerk, zoals traditioneel is voor de voorlaatste zondag van de Giro. Goed voor de kijkcijfers, goed voor de wielersport. Maar deze Giro is alles anders. Corona hield toch weer huis in het peloton, met vorige zondag als belangrijkste slachtoffer rozetruidrager Remco Evenepoel. Ook het slechte weer beroofde de rittenkoers van spanning. Favoriet Tao Geoghegan Hart kwam woensdag in een natte afdaling ten val en gaf op met een gebroken heup. De bergrit van vrijdag moest worden ingekort van 207 tot 75 kilometer. Spektakel was er nauwelijks.

Favorieten dicht bij elkaar

Toch belooft de slotweek nog spanning. Achter Armirail staan de favorieten dicht bij elkaar. De Brit Thomas is tweede op 1.08 minuut. Slechts twee seconden achter de Tourwinnaar van 2019 volgt Roglic. De drievoudig winnaar van de Vuelta beschikt nog over een sterke ploeg, met Koen Bouwman en Sam Oomen en zijn Amerikaanse meesterknecht Sepp Kuss. Thomas heeft Tymen Arensman als belangrijkste helper, die zelf negende staat in het klassement, op 3.55 minuut.

Na de rustdag van maandag volgt een zware bergrit, met 5.200 hoogtemeters en finish op de gevreesde Monte Bondone. Ook donderdag en vrijdag (Tre Cime di Lavaredo) moet veel worden geklommen. Zaterdag is een individuele tijdrit over 18,6 kilometer, voordat de Giro zondag met een vlakke rit eindigt in Rome.