Partij van premier Mitsotakis stevent af op winst Griekse parlementsverkiezingen

De conservatieve partij Nea Dimokratia lijkt zoals verwacht de grootste partij van Griekenland te blijven. De partij van de zittende premier Kyriakos Mitsotakis heeft, met ongeveer 90 procent van de stemmen geteld, in de parlementsverkiezingen een grote voorsprong op de grootste oppositiepartij, het linkse Syriza. Nea Dimokratia stevent volgens internationale persbureaus af op zo’n 40 procent van de stemmen, Syriza volgt op ruime afstand met 20 procent.

Aangezien Nea Dimokratia zeer waarschijnlijk niet de absolute meerderheid zal behalen, moet Mitsotakis onderhandelen over een coalitie. Dat wordt naar verwachting ingewikkeld, aangezien Syriza en de derde partij Pasok, socialistisch van aard, politiek ver van Nea Dimokratia af staan. Radicaal-rechts is daarnaast te klein om een meerderheid mee te vormen. Een waarschijnlijk scenario is daarom dat Mitsotakis aanstuurt op een tweede ronde. Bij die eventuele ronde, te houden in juli, krijgt de grootste partij een flink aantal bonuszetels. Met deze extra zetels kan Mitsotakis naar verwachting doorregeren.

Nea Dimokratia zakte in maart kortstondig in de peilingen na het dodelijkste treinongeluk in de Griekse geschiedenis: 57 mensen kwamen om. Protesten tegen de politiek volgden en Syriza leek even kans te maken om de grootste te worden, maar enkele weken na het ongeluk ging de partij van Mitsotakis weer aan kop. Een eerder schandaal waarbij hij de telefoon van onder anderen oppositiepoliticus Nikos Androulakis van Pasok van spyware voorzag, zorgde evenmin voor een dalende populariteit.