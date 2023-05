Minstens 12 doden door stormloop in voetbalstadion El Salvador

Een voetbalwedstrijd in El Salvador is zaterdagavond rampzalig afgelopen. Bij een stormloop in het stadion zijn minstens twaalf mensen om het leven gekomen. Tientallen voetbalfans moesten in het ziekenhuis aan hun verwondingen geholpen worden, twee van hen verkeren nog in kritieke toestand.

De ramp vond plaats in het Cuscatlán-stadion, in de hoofdstad San Salvador, waar een kwartfinalewedstrijd tussen competitieclubs Alianza FC en Club Deportivo FAS op het programma stond. Het ging mis toen voetbalfans, na het sluiten van de toegangspoorten, toch het al overvolle stadion probeerden binnen te komen. „De mensen die buiten stonden wilden naar binnen dringen, ze vielen over ons heen”, vertelde een toeschouwer aan de lokale krant La Prensa Gráfica.

De wedstrijd werd na 16 minuten stilgelegd, zodat hulpdiensten het stadion konden betreden. Volgens de lokale autoriteiten zijn er aanwijzingen dat er nepkaartjes in omloop waren.

Nayib Bukele, de president van het Midden-Amerikaanse land, heeft aangekondigd dat de politie „grondig onderzoek” zal doen naar de gebeurtenissen in het stadion. „Teams, managers, medewerkers in het stadion, de voetbalfederatie. Wie de schuldigen ook zijn, ze zullen niet ongestraft blijven.”

Toeschouwers helpen elkaar na een stormloop in een voetbalstadion in El Salvador. Minstens 12 mensen kwamen daarbij om het leven. Foto Milton Flores/AFP

Stadionramp Java

Het is niet de eerste keer dat mensen door verdrukking om het leven komen in voetbalstadions. In oktober vorig jaar vond een zeer grote stadionramp plaats op Java. Bij rellen na afloop van een competitiewedstrijd kwamen toen 129 mensen in het gedrang om het leven.

