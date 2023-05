Josh Freese wordt nieuwe drummer van rockband Foo Fighters

Josh Freese is de nieuwe drummer van de Foo Fighters. Dat heeft de rockband zondag bekendgemaakt in een livestream over hun aankomende tour en nieuwe album. Freese drumde ook al met de band tijdens de concerten waarin een eerbetoon werd gebracht aan de vorige drummer Taylor Hawkins, die vorig jaar plotseling overleed. Freese zal te horen zijn op het nieuwe album But Here We Are dat de band op 2 juni uitbrengt.

Lees ook: Dit interview met de inmiddels overleden drummer Taylor Hawkins over het vorige album

Tijdens de livestream liepen eerst drie andere bekende drummers - onder wie Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers - het beeld binnen. Allemaal hadden ze een mededeling die niet met drummen te maken had, zoals: „Ik kan er niet uit want er staat een witte Mercedes voor mijn auto geparkeerd” en „Ik heb de vacht van je poedels getrimd”. Maar toen kwam Freese in beeld, drumstokken in de hand, die voorstelde om eindelijk eens muziek te gaan maken. De drummer is bekend van de band The Vandals. Verder heeft hij onder andere voor Guns ’n Roses en Sting gedrumd.

But Here We Are is het eerste album sinds het overlijden van Hawkins, op vijftigjarige leeftijd. De Foo Fighters zouden op de avond van Hawkins’ overlijden optreden op een festival in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá, waar het publiek al stond te wachten. De vermelde doodsoorzaak was een hartstilstand, al werd gespeculeerd over de rol van drugs bij zijn overlijden.

Tour 2023

Vooralsnog zijn de bandleden niet van plan om ook Nederland aan te doen tijdens hun 2023 tour. Tot nu toe is Duitsland het enige Europese land dat ze zullen bezoeken.

De Foo Fighters begon midden jaren negentig als een project van zanger en gitarist Dave Grohl, die eerst drumde in de band Nirvana. Hij hoopte zijn liefde voor muziek terug te vinden na de dood van leadzanger Kurt Cobain. De groep groeide uit tot een van de grootste rockacts van de afgelopen decennia, met inmiddels vijftien Grammy’s op zijn naam.