In het hart van San Francisco staan de techkantoren leeg

Bovenaan de trappen, naast de ingang van het stadhuis in het centrum van San Francisco, staan drie mannen in een kring. Op een stuk aluminiumfolie mengen ze het poeder van pijnstiller fentanyl met cocaïne. Achter de mannen lopen ambtenaren het gebouw in en uit.

Gemeenteraadslid Ahsha Safai loopt er onbewogen langs. Bij hem werden onlangs bij een huisinbraak zijn oven, magnetron en ventilator gestolen, vertelt hij onderaan de stadhuistrap. De dader en een deel van de huisraad werd gevonden, maar „mijn oven heb ik nog altijd niet terug”, zegt Safai, die wordt gezien als een belangrijke kandidaat voor het burgemeesterschap van San Francisco. Het belangrijkste speerpunt van zijn campagne: het herstellen van het verloederde stadscentrum.

Want San Francisco is in crisis. En niet één crisis, maar meerdere tegelijk. De stad kampt al decennia met een daklozenprobleem, dat sinds de pandemie nog verder is toegenomen. In San Francisco – met 900.000 inwoners ongeveer net zo groot als Amsterdam – leven op dit moment naar schatting 20.000 daklozen. De stad kampt daarnaast met een gigantisch begrotingstekort van 300 miljoen dollar (276 miljoen euro) per jaar en moet daarom fors bezuinigen.

Daar komt nog bij dat de belangrijkste werkgevers van de stad, de grote techbedrijven, het afgelopen jaar duizenden werknemers hebben ontslagen. Volgens overheidscijfers is het aantal inwoners van San Francisco sinds de pandemie met ruim 50.000 gedaald. Veel techwerkers kiezen er ook voor vanuit huis te werken in veiligere en meer betaalbare steden. De uittocht heeft geleid tot een lichte daling van de huizenprijzen, al is San Francisco nog altijd een van de duurste plekken in de VS om te wonen. Terwijl er in de hippe wijk Hayes Valley en elders in Silicon Valley start-ups in artificiële intelligentie zorgen voor een opleving van de regio, is het centrum van San Francisco sinds de pandemie veranderd in een spookstad.

Volgens Safai zijn de techbedrijven medeverantwoordelijk voor de problemen in zijn stad. Terwijl San Francisco jarenlang met de beste kantoorlocaties en enorme belastingvoordelen er alles aan deed om het techbedrijven naar de zin te maken, keren diezelfde bedrijven San Francisco nu de rug toe. Techbedrijven sluiten massaal hun kantoren en geven hun werknemers de mogelijkheid buiten San Francisco vanuit huis te werken.

„We hebben een fenomenale baai. We hebben een heerlijk mediterraan klimaat. We hebben goed geschoold personeel”, zegt Safai. „Maar wat heeft een stad daaraan als iedereen vanuit huis werkt?”

Gesloten kantoren

Het kantoor van softwaregigant Salesforce is met zijn 326 meter en 61 verdiepingen met gemak het hoogste gebouw van San Francisco. Op de bovenste verdieping ligt het bedrijfsrestaurant ‘Ohana’ (familie, in het Hawaïaans), met een barista die een perfecte cappuccino schenkt, een saladebar en live cooking. Overal rennen kinderen rond. De hele familie van personeel mag er mee-eten op kosten van de zaak. Techbedrijven hebben het lastig, maar op de lunch wordt hier overduidelijk nog niet bespaard.

Woordvoerder Brittany Hendrickson vertelt tijdens een rondleiding dat Salesforce wegens de „band met de stad” niet snel uit San Francisco zal vertrekken. Oprichter Marc Benioff – die tijdens een sabbatical op Hawaï zo geïnspireerd raakte dat hij het Hawaï-thema in alle Salesforce-kantoren doorvoerde – is in San Francisco geboren. Zijn bedrijf is met zo’n 12.000 werknemers de grootste private werkgever van de stad.

Een leegstaand filmhuis in San Francisco. Foto Jason Henry

Maar ook Salesforce is geraakt door de moeizaam draaiende economie, die techbedrijven hard heeft getroffen. Vrijwel alle techbedrijven trokken tijdens de pandemie veel nieuw personeel aan, in de verwachting dat de groei na corona door zou zetten. Dat bleek een grote misrekening. Techbedrijven moesten forse kostenbesparingen doorvoeren om de winst op peil te houden.

Salesforce maakte in januari bekend 10 procent van zijn 70.000 werknemers te ontslaan. Veel van die ontslagen vielen in San Francisco, waardoor Salesforce tal van kleinere kantoren in de stad heeft gesloten. En onlangs zelfs besloot om zes verdiepingen van zijn Salesforce-toren op te geven.

Ook Reddit, Snap, Pinterest, Airbnb, Meta, Slack, Lyft en Paypal sloten recent kantoren in San Francisco, dat qua economie voor een groot deel afhankelijk is van de techsector. Op dit moment staat één op de drie kantoren in San Francisco leeg en dat heeft enorme gevolgen voor de lokale economie. Een werknemer in San Francisco besteedt 3.500 dollar (3.229 euro) per jaar aan vermaak, uit eten en winkelen in de buurt van zijn werkplek, becijferde onderzoeksbureau WFH Research Group. Met het vertrek van de techbedrijven sloten ook de restaurants, bioscopen en koffietentjes.

‘Twitter taxbreak’

James ‘Jimmy’ Espinoza staat op de hoek van 9th Street en Market Street, midden in het centrum van San Francisco. Hij draagt een camouflagejas van buurtwachtorganisatie Urban Alchemy, dat door de stad is ingehuurd om de kantoren die nog wel open zijn te beveiligen. Urban Alchemy-medewerkers staan op elke straathoek, om te voorkomen dat de fentanylverslaafden en hun dealers te veel overlast veroorzaken.

Espinoza – die twee voortanden mist en de skyline van de stad op zijn kale hoofd heeft laten tatoeëren – komt zoals wel meer werknemers van Urban Alchemy uit Excelsior, een wijk in San Francisco met veel criminaliteit. Zijn werk vat hij samen als „thugs fighting thugs”. Espinoza maakt een wegwerpgebaar naar een man in capuchontrui die op hem afstrompelt. „Als wij hier niet waren dan zou het hier helemaal een puinhoop zijn. Man, het was hier zo mooi. Ik weet niet waar het is misgegaan.”

De werkplek van Espinoza is pal voor het kantoor van Twitter, een van de weinige grote techbedrijven die in het centrum van San Francisco zijn gebleven. Nog wel, want eigenaar Elon Musk heeft al laten doorschemeren uit het kantoor, dat eigendom is van een vastgoedinvesteerder, te willen vertrekken.

In 2011 werd Twitter met een enorm belastingvoordeel naar het centrum van San Francisco gelokt, in de hoop banen en andere bedrijven naar de stad te brengen. Deze ‘Twitter taxbreak’ zorgde ervoor dat het socialemediabedrijf – dat toen grote uitbreidingsplannen had – voor zijn werknemers zes jaar geen loonbelasting hoefde af te dragen. Inwoners, die toen al kampten met stijgende huizenprijzen, protesteerden tevergeefs tegen de regeling.

De deal met Twitter stond model voor de overeenkomst die de stad sloot met andere techbedrijven. De afspraak met de stad was dat bedrijven die ervan profiteerden, zouden investeren in lokale projecten om leegstand te voorkomen en daklozen te helpen.

In 2019 concludeerde een onderzoekscommissie dat daar nauwelijks iets van terecht was gekomen. Een handvol techbedrijven had ondertussen wel geprofiteerd van een belastingkorting van in totaal 70 miljoen dollar. En nu laten de bedrijven die zo van de belastingvoordelen van San Francisco profiteerden, de stad even makkelijk weer achter zich.

Rond het hoofdkantoor van Twitter, waar ooit duizenden en nu nog honderden mensen werken, is het stil. The Market, een dure supermarkt die opende onder het kantoor, is uitgestorven. Bij het naastgelegen fitnesscentrum zijn alle hometrainers onbezet.

Dat uitgerekend Twitter nu dreigt te vertrekken, doet gemeenteraadslid Ahsha Safai pijn, zegt hij. Maar wat hij nog het ergst vindt: dat zelfs de schoonmakers door Musk van de ene op de andere dag aan de kant zijn gezet en nu zonder werk zitten. „Het is niet te verkroppen dat de rijkste man ter wereld zoiets doet”, zegt Safai.

Hij hoopt met een nieuw plan weer leven in de stad te krijgen, vertelt hij. Geen grote belastingkortingen meer, maar huizen voor gewone mensen. „Niet voor mensen die er werken, maar voor mensen die er wonen”, zegt Safai. „Zo kunnen we San Francisco weer herstellen.”

