Gemiddelde huizenprijs afgelopen april zo’n 400.000 euro, ruim 4 procent lager dan jaar eerder

De gemiddelde prijs van een koopwoning in Nederland was met 401.374 euro afgelopen april 4,4 procent lager dan in dezelfde maand een jaar ervoor. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart ging het nog om een daling van 2,3 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2022.

De gemiddelde prijs van opnieuw verkochte (bestaande) koopwoningen zakte in de eerste drie maanden van 2023 al met 8,2 procent op jaarbasis. Dat betekende de grootste daling in tien jaar tijd. Het aantal verkochte woningen in de eerste vier maanden van 2023 ligt wel beduidend lager dan in januari tot en met april in 2022: 53.253. Dat is 11 procent minder dan in 2022. Een kleine 13.000 woningen wisselde in april van eigenaar.

De daling betekent goed nieuws voor woningzoekers en slecht nieuws voor verkopers. Huizen staan daarnaast langer te koop en het massale overbieden lijkt verleden tijd. De Nederlandse Vereniging van Makelaars liet afgelopen april wel weten dat de kopersmarkt, waarbij vraag en aanbod in balans zijn, nog niet terug is. Maar kopers hebben het wel makkelijker dan in 2021, voor kopers het dieptepunt.