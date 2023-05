Martin Scorsese komt naar het Filmfestival van Cannes met heel, heel kwaadaardige witte mannen

Hij beseft nu pas wat cinema vermag, maar het is te laat. Martin Scorsese (80) liet sombere geluiden horen in de aanloop naar de première van zijn film Killers of the Flower Moon, zaterdag op Filmfestival van Cannes. De film is in een ‘grote Amerikaanse film’. Duur: 206 minuten, kosten: ruim 200 miljoen dollar en in de hoofdrollen Robert de Niro en Leonardo DiCaprio.

Hun duel is vermakelijk met De Niro als veeboer, zelfbenoemd ‘Indianenvriend’ en meedogenloze gluiperd Bill Haley; en DiCaprio als diens kwispelende deurmat Ernest Burkhart. De setting is Osage County, Oklahama, een reservaat waar begin 20ste eeuw olie wordt gevonden die de inheems-Amerikanen tot de rijkste individuen van de VS maakt. In hun boomtown Fairfax arriveren oliemensen gelukszoekers met dollartekens in de ogen.

Vergif en kogels

Burkhart valt voor Osage County-bewoner Mollie (Lily Gladstone) – die met haar stille waardigheid vele scènes steelt – of voor haar erfenis (olieroyalities die miljoenen waard zijn). Het is een hartverscheurend verhaal: gaandeweg blijkt er een geniepig uitroeiingsproject gaande te zijn om het Osage-gebied te plunderen, met inzet van vergif, kogels en dynamiet. Wat ze in Oklahoma verder worst zal zijn: rijk of arm, het blijven inheems-Amerikanen.

Tot de FBI onder de jonge J. Edgar Hoover arriveert – en de naam van zijn jonge agentschap vestigt. De tijd lijkt rijp om de FBI en de federale overheid in het zonnetje te zetten. Sinds de jaren zeventig waren ze in linkse ogen de bron van alle kwaad, nu is dat een rechts standpunt. Al speelt de opkomst van de FBI een ondergeschikte rol. De film draait om de gruwel die Osage County is aangedaan, waarbij de bewoners geen sjoege hebben van wie ze uitroeit.

Killers of the Flower Moon is een film over hele, hele kwaadaardige witte mannen, met Robert de Niro dreigend als in zijn beste Goodfellows-dagen en DiCaprio als voetveeg die – ondanks zijn kennelijke liefde voor Molly – moeite heeft een geweten of ruggengraat te kweken; gaandeweg vertrekt zijn gezicht - met hulp van veel watten onder de onderlip - tot een grimas.

Bitterste van allemaal

Killers of the Flower Moon had zeker kort gekund. Een stuk korter. Maar had je bloed dan net zo gekookt na twee uur? En was het einde net zo zoetzuur geweest – met het laatste woord aan Scorsese zelf? Dit is een waardige bijdrage aan Scorsese’s Amerika dat draait op hebzucht, geweld en wantrouwen. Wellicht de bitterste van allemaal. De jaren hebben de maestro niet vrolijker gemaakt.