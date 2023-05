Drie Nederlandse inzittenden van sportvliegtuig overleden na crash boven Kroatië

Drie Nederlanders zijn om het leven gekomen bij een ongeluk met een sportvliegtuigje in Kroatië op zaterdag. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken zondag aan persbureau ANP, na eerdere berichtgeving van Kroatische media. Volgens het Kroatische persbureau HINA gaat het om een Nederlands toestel - van het type Cirrus 20 - dat neerstortte boven de berg Kapela in de provincie Lika-Senj.

Het vliegtuigje was volgens dat persbureau met drie Nederlandse passagiers onderweg van de stad Maribor in Slovenië naar de Kroatische stad Pula. De Kroatische bergreddingsdienst zocht met ruim 120 mensen en een helikopter naar restanten van het toestel, dat eind zaterdagochtend van de radar verdween. Het toestel werd zaterdagavond teruggevonden in het bosrijke gebied.

Er is nog niks bekendgemaakt over de oorzaak van het ongeluk.