‘Dansen is niet seksueel, het is sensueel’

Dansleraar Rémnie Hersisia (33) moet bijna schreeuwen om boven de muziek en de luide ventilatoren op de desondanks broeierige zolder van partycentrum Fokker uit te komen. „1, 2, 3, switch!”, roept hij tegen zijn pupillen. De deelnemers aan de workshop kizomba geven elkaar een high five en wisselen van danspartner. Soms volgt een kus of een knuffel ter afsluiting.

De cursussen vormen het begin van Fiesta Deluxe, een groot latin-dansfestijn in het evenementencentrum in Hoofddorp. Verspreid over drie etages wordt door zo’n zeshonderd aanwezigen gedanst: beneden salsa, op de eerste etage bachata en op de zolder dus kizomba, een relatief nieuwe en populaire dansstijl, overgekomen uit Angola.

Buiten klinkt Spaans, de catering is Surinaams. Er zijn oudere stellen, jongere stellen, mannen in nette pantalons met strooien hoedjes, vrouwen in strakke jurken met hoge split en hakken. Er zijn mannen in bloemrijke overhemden. Er zijn bejaarden. In de grote zaal vliegen de salsadansers over de dansvloer. Op de kizomba-zolder is de muziek langzamer en sensueler. De koppels dansen dicht tegen elkaar aan, langzaam, bijna schuifelend.

Welkom zijn „leuke, sociale, gezellige dansers” van alle niveaus. Een bad attitude is niet welkom op de dansvloer, leest de uitnodiging.

Over wangedrag kunnen Hersisia en zijn vriendin en danspartner, de 28-jarige Lies Gijsen, meepraten. Over vrouwen en mannen die gemeden worden op de dansvloer. Over wat te doen, als iemand te dichtbij komt.

Vier op de tien

Maandag verschijnen, in navolging van de turnsport, de resultaten van een groot onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. De opdrachtgever van het onderzoek is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De voornaamste bevindingen lekten – tot chagrijn van de onderzoekers en minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) – vorige week al uit: 39 procent van de dansers, van professionals tot amateurs, heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Dat kan ook om verbaal geweld gaan, zoals schreeuwen of schelden.

11 procent kreeg te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag: het meeste bij de latindansen, als bachata en salsa.

„Kizomba is een intieme, close dans”, zegt Hersisia. „Het is niet seksueel, het is sensueel. Maar natuurlijk zijn er mannen en vrouwen met andere intenties, die grensoverschrijdend kúnnen zijn.”

Op de zolder lopen Hersisia en Gijsen na de demonstratie van een danspasje tussen de cursisten door. Een bemoedigend woord hier, een correctie in de houding daar, een korte dans met iemand die alleen staat.

Weerbaarheid tegen ongewenste gedragingen en avances is een vast onderdeel van het lesprogramma, zegt Gijsen. „Ik moet jammer genoeg zeggen dat bijna elke dansavond mensen wat dichterbij proberen te komen dan je zou willen. Het is wel zo dat als je dan afstand neemt of mensen op afstand houdt, de boodschap wel aankomt. Het voelt dan niet overschrijdend. Het gebeurt zelden dat mensen door blijven zetten. Als jij het dansje stopt en weggaat, is het toch wel vaak klaar.”

„Hij moet groter”, roept Hersisia als de koppels een ballon moeten opblazen. „Niet valsspelen!” De cursisten houden de ballon tussen hen in en moeten die met hun lichamen daar houden, zonder de ballon te laten klappen. De zaal giechelt, zéker als Hersisia daarna weer klapt en van partners geruild moet worden.

Vrouwelijke cursisten, vertelt Hersisia na afloop, krijgen ook technieken aangereikt om mannen op afstand te houden. Gijsen steekt haar ellebogen vooruit en houdt die tegen de borst van Hersisia aan. „Zo creëer je meer ruimte.” Mannen, vult ze aan, kunnen bijvoorbeeld in ‘een opening’ stappen om zo meer afstand te scheppen, als onderdeel van de dans. „Als na zo’n signaal nog wordt doorgezet, dan weet je dat het niet oké is, en moet de dans stoppen. Niet iedereen durft de dans af te kappen. Dat is echt een lastige situatie.”

Machtsongelijkheid is ook in de danswereld een rijpe voedingsbodem voor grensoverschrijdend gedrag, blijkt volgens de NOS uit het onderzoek van het ministerie. Het komt vooral voor onder dansers die op een hoger en professioneel niveau actief zijn.

Foto Olivier Middendorp

‘Alles lag dan aan ons’

In een kleedkamer naast de kizomba-zaal wijst een salsa-leraar met bijna twintig jaar leservaring op twee recente strafzaken. Vorige maand kreeg een 57-jarige salsa-leraar uit Arnhem tien maanden celstraf voor het aanranden van zes vrouwelijke cursisten. Hij maakte, zo oordeelde de rechtbank Gelderland, misbruik van zijn machtspositie als leraar. De vrouwen voelden dikwijls zijn erectie tijdens het dansen of kregen ongewenste kussen. Vorige week werd een veertigjarige dansschoolleraar uit Groningen in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar celstraf voor „een serie zedendelicten”.

„Hij wist hoe hij je mentaal in zijn macht kon krijgen”, verklaarde een van zijn slachtoffers. „Alles lag dan aan ons.”

De scheidslijn tussen wat wel en wat niet kan, is dun, zegt de salsa-leraar, die anoniem wil blijven omdat hij niet publiekelijk met het onderwerp geassocieerd wil worden. „Ieder geval van seksueel overschrijdend gedrag is er een te veel, maar binnen onze wereld hou je elkaar vast, of sta je dicht tegen elkaar, zoals bij bachata of kizomba. Dan kan iets al vrij snel ongewenst gedrag worden.”

Belangrijk is een open en veilig klimaat, waarin ongewenst gedrag bespreekbaar is, zeggen kizomba-leraren Gijsen en Hersisia. „Wij moedigen mensen aan om zich uit te spreken en het ongewenste gedrag bij de organisatie te melden. Vaak gebeurt dat ook, maar soms ook niet.” Iemand die over de schreef gaat, is daarna niet meer welkom op feesten.

Vrouwen leren bij hem, zegt de salsa-leraar met een lach, „heel veel lady styling-technieken met de knie”. Mannelijke cursisten brengt hij „ouderwetse hoffelijke omgangsvormen” bij, waar respect voor de vrouwen centraal staat. „Er zijn helaas een hele hoop vervelende mensen die de dans seksualiseren. Er zijn altijd mensen die hun positie misbruiken om te krijgen wat ze willen. Dat zag je bij Ajax, bij The Voice of Holland. Sommige mensen kunnen niet met zo’n positie overweg. Ze hadden die verantwoordelijkheid niet moeten krijgen.”

