De laatste tour van Ari Lennox? Maar ze is gemaakt voor het podium

Voor het podium in de grote zaal van de Melkweg in Amsterdam hangt donderdagavond aan het begin van het uitverkochte concert van Ari Lennox een doorschijnend wit gordijn. Daarachter zijn silhouetten te zien, badend in paars licht. Er klinken ingeblikte, gedempte kopergeluiden.

Wanneer het gordijn opent, staat de 32-jarige zangeres achter een laag tafeltje met een wit kleed en een flesje water erop. Ze is het middelpunt van een stijlvolle, showband-achtige nachtclubsetting, met een drummer, bassist/multi-instrumentalist en toetsenist die de sterke, warme, soulvolle nummers van haar albums en EP’s, live naadloos in elkaar laten overvloeien. Stevig groovend, gelaagd en jazzy.

Ari Lennox zingt nadrukkelijk en helder haar nummer ‘POF’, over mensen die vroeger zeiden dat de zee vol zat met vissen. Ze vraagt zich met haar voluit meezingende publiek af waarom het dan in hemelsnaam altijd de kreupelste vissen zijn die haar kant op zwemmen. Ze wordt geflankeerd door drie achtergrondvocalisten die haar zang flexibel en kleurrijk omlijsten en aanvullen, terwijl ze verrukt reageert op de energie van de propvolle zaal mensen die intens met haar nummers mee wiegen, zingen en joelen.

Groots en toch intiem

Eind vorig jaar twitterde Lennox dat dit haar laatste tour zou zijn. Ze verwachtte niet eens dat ze nog in Europa zou optreden, schreef ze. De zangeres van J. Cole’s label Dreamville leek na diverse incidenten – onder meer met KLM-personeel op Schiphol en een podcastpresentator in Zuid-Afrika – wel klaar met het leven als rondreizend artiest. Maar juist op het podium lijkt Ari Lennox volledig in haar element. Het heeft ondanks de grote schaal iets ronduit intiems, zoals ze wordt gedragen door haar publiek en muzikanten, die steeds op haar en elkaar reageren.

Haar in hiphop, soul, r&b en jazz gewortelde muziek is gemaakt voor het podium, waar haar nummers kunnen ademen en elkaar versterken in een soms wat kabbelende maar meestal overtuigend en broeierig groovende jam. Hoor hoe ze haar zinnen wikkelt om het basloopje van ‘Mean Mug’ en hooghartig bezoekers de deur wijst in ‘New Apartment’. Hoor die rustieke, meerstemmige en akoestische versie van ‘Blocking You’, vlak na een loeistrak groovende live-variant van haar duet ‘On It’ met Jazmine Sullivan.

Het laatste nummer voor de toegift is haar grootste hit: het op Spotify alleen al ruim 140 miljoen keer afgespeelde titelnummer van debuutalbum Shea Butter Baby uit 2019. Prachtig harmonieus gezongen, met een warme, treffende baslijn en strakke, gedreven drums. Haar onheilspellende afscheids-tweet als live-artiest, heeft ze inmiddels gelukkig verwijderd.

R&B Ari Lennox – Age/Sex/Location Tour. Gehoord: 18/5, Melkweg Amsterdam ●●●●●