Ajax wint met 3-1 van FC Utrecht en mag weer hopen op voorronde Champions League

Ajax mag na verrassende ontwikkelingen in de Eredivisie zondag weer hopen op de tweede plek, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. De Amsterdammers wonnen dankzij doelpunten van Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Davy Klaassen met 3-1 van FC Utrecht, terwijl nummer twee PSV tegen sc Heerenveen niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel. Het verschil tussen de Eindhovenaren en Amsterdammers is met nog één wedstrijd te gaan drie punten.

Bij Ajax was er alles aan gelegen om het doemscenario, vierde worden en daarmee de Conference League in gaan, te voorkomen. Een overwinning op FC Utrecht was daarvoor noodzakelijk, met AZ dat voorafgaand aan de 33ste speelronde op slechts twee punten achterstand van de Amsterdammers stond.

Daar waar het chagrijn de afgelopen weken heerste bij Ajax – ook te merken aan het fluitconcert dat algemeen directeur Edwin van der Sar kreeg voorafgaand aan de wedstrijd – was daar bij de Ajacieden op het veld weinig van te merken. De Amsterdammers speelden sterk, tegen een plichtmatig voetballend FC Utrecht. Bergwijn scoorde de 1-0 na een mooie combinatie aan de linkerkant tussen Owen Wijndal, die opnieuw in de basis stond, en Dusan Tadic. Gebrek aan scherpte bij vooral Bergwijn zorgde ervoor dat Ajax niet meer doelpunten maakte in de eerste helft. Al had Brobbey wat pech dat zijn kopbal op de paal belandde.

PSV achter en voorsprong AZ

Bij rust kon Ajax extra motivatie putten uit de tussenstand in Eindhoven. Een matig spelend PSV stond immers in eigen huis met 2-1 achter tegen sc Heerenveen. Puntverlies van de Eindhovenaren zou de hoop bij Ajax op tóch nog de tweede plaats nieuw leven in blazen.

Tegelijk moest Ajax blijven waken voor puntverlies, want AZ stond bij rust op een comfortabele 2-0 voorsprong tegen NEC. De Alkmaarders hadden in de eerste helft weinig moeite met de Nijmegenaren en maakten twee fraaie doelpunten. Jesper Karlsson schoot zuiver in de rechterhoek en Jordy Clasie, de spelverdeler die niet bekend staat om zijn doelpunten, stiftte beheerst over keeper Jasper Cillessen na een mooi een-tweetje met Vangelis Pavlidis.

In Amsterdam leek het voor Ajax in de tweede helft toch even mis te gaan. Ajax-verdediger Jorrel Hato, een van de uitblinkers op het veld, gaf Eredivisie-topscorer Anastasios Douvikas te veel ruimte en de Griekse spits maakte zijn achttiende doelpunt dit seizoen. Licht gefluit volgde, maar Ajax bleef na de gelijkmaker de aanval zoeken en kwam verdiend opnieuw op voorsprong. Brobbey tikte van dichtbij binnen, nadat schoten van Bergwijn en Mohammed Kudus in de minuten daarvoor nog geen doelpunt hadden opgeleverd. Invaller Klaassen besliste het duel in het voordeel van Ajax na een opnieuw mooie aanval.

Toen het laatste fluitsignaal had geklonken, bleek Ajax daadwerkelijk weer te kunnen hopen op een plek in de Champions League. PSV won niet en speelt volgende week de lastige uitwedstrijd tegen AZ. De Alkmaarders liepen in Nijmegen zelf uit naar 3-0, dankzij opnieuw een doelpunt van Karlsson. Zodoende blijven zij juist in het spoor van Ajax.

Volgende week speelt Ajax de uitwedstrijd tegen FC Twente, dat al als vijfde is geëindigd. Dan wordt duidelijk welk Europees toernooi het volgend seizoen wordt voor de Amsterdammers: de Europa League, Conference League of tóch nog de Champions League.