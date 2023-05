Ruim veertig jaar vermist

29 juli 1981 was zo’n dag waarop iedereen nog weet waar hij was – tijdens the royal wedding van Prince Charles en Lady Diana Spencer. Vader Vishambar Mehrotra nam zijn zoon en dochter mee naar zijn advocatenkantoor in Londen, dat langs de route was, om van daaruit het koninklijk paar te zien. Maar terwijl de hele wereld de ogen gericht heeft op Charles en Diana, raakt de 8-jarige Vishal Mehrotra vermist. Zeven maanden later wordt zijn lichaam gevonden, maar wie het gedaan heeft is nog altijd onbekend. In Vishal gaat halfbroer Suchin veertig jaar later samen met een onderzoeksjournalist van de BBC op zoek naar antwoorden. Hoe kon Vishal verdwijnen op een dag dat er zo veel politie op de been was?

Vishal True crime 5 afleveringen van zo’n 35 min.