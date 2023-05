Post Malone: stem van een generatie vol levenslust

Nadat een paar maanden geleden een video viraal ging waarop Post Malone (Austin Post) vreemd met zijn lijf bewoog en veel gewicht leek te hebben verloren, serveerde de online gemeenschap de Texaanse zanger al snel af als junk. Zelf ontkent hij alle geruchten. Sterker, als we zijn Instagrambericht erover moeten geloven is het tegenovergestelde waar: Hij heeft zich als jonge vader nog nooit zo goed gevoeld. Met drugs is hij gestopt, alcohol en sigaretten komen later.

Waar Post in 2019 volgens deze krant nog wat sober optrad, lijkt hij op de eerste van twee Ziggo Dome-avonden alles van zich af te hebben gegooid. Ondanks dat hij zich wat „under the weather” voelt („Please don’t be hard on me”) spat de energie en dankbaarheid van hem af. De prullenbak die op het plein voor de zaal al in de fik stond bleek niet het enige vuur vanavond. Malone beweegt nog even vreemd als in de beruchte video, maar dat blijkt ‘gewoon’ de manier waarop hij danst – een beetje zoals de dronken oom van wie niemand weet wat hij nog op de barbecue doet. Op zijn shirt staat dan ook „wijn alsjeblieft” en hij krijgt tot wel tien keer toe een drankje aangereikt. Hij springt en swingt, schreeuwt en fluistert met zijn unieke stemgeluid en trekt alles aan wat er naar hem toe wordt gegooid – ook omdat hij al dansend uit zijn broek scheurt. Aan het einde heeft hij alleen zijn schoenen niet gewisseld.

Emotionele speeches

Ondanks de rotgang waarmee hij zijn halve oeuvre de zaal injaagt is de veelvuldige interactie met het publiek levendig en oprecht. Van slapstick humor („I wrote ‘Circles’ out of love for parallelograms”) tot emotionele speeches over vaderschap („shoutout to al the babies”) en lofzangen op Amsterdam („The best city ever”). Hij haalt zelfs twee mensen uit het publiek om ‘Feeling Whitney’ op gitaar mee te spelen en mee te zingen. Het publiek kan het niet aan: naast mij vallen twee mensen flauw. De EHBO’ers hebben een drukke avond.

Al is de show wat voorspelbaar en ingestudeerd, het boet aan spektakel niets in. Dat komt ook door de licht- en lasershow en de creatieve visuals, die de uitvoering tot een soort videoclip transformeren. Voeg daar het vuurwerk, de vlammen achter het podium en het voorprogramma van even iconisch rapduo Rae Sremmurd aan toe, en je hebt gewoon een show van wereldformaat. Of hij de Cobain van onze generatie is, zoals De Morgen stelde na zijn show in Antwerpen, weet ik niet, maar het valt niet te ontkennen dat hij een generatie muzikaal vormt. Op 28 juli komt zijn nieuwe album Austin uit. Hopelijk zit daar net zo veel levenslust in als in zijn concert.

Pop Post Malone. Gezien: Ziggo Dome Amsterdam, 19/5. Herh: 20/5 aldaar. ●●●●●