Nijmegen weert zondag alle AZ-supporters bij thuiswedstrijd NEC tegen AZ

Bij de thuiswedstrijd van NEC tegen AZ zijn zondag geen AZ-supporters welkom. Tot die beslissing is de gemeente Nijmegen samen met het Openbaar Ministerie en de politie gekomen, meldt NEC zaterdag in een verklaring. Aanleiding is het wangedrag van AZ-hooligans afgelopen donderdag, die met geweld een hek platliepen die de harde kern scheidde van de hoofdtribune. Bij daaropvolgende vechtpartijen raakten ook spelers van de Engelse uitspelende club West Ham United betrokken, nadat ze zagen dat hun familie in gevaar was.

Vrijdag verklaarde de politie tegenover NRC dat het niet was gelukt om hooligans te arresteren. Prioriteit was om de orde en veiligheid in het stadion te herstellen, en de groep hooligans viel volgens de politie snel uiteen toen de Mobiele Eenheid (ME) arriveerde, wat het oppakken van daders zou hebben bemoeilijkt. De gemeente Nijmegen ziet dat als belangrijke reden om nu alle AZ-fans te weren: de hooligans lopen nog vrij rond en kunnen anders — misschien wel met verkeerde intenties — naar het Goffertstadion afreizen.

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls laat via de verklaring weten de maatregel te betreuren. Hij vindt het jammer dat „de vele goeden onder de kwaden moeten lijden”. De afgelopen maanden traden clubs en de KNVB harder op tegen wangedrag van supporters. Nadat een 32-jarige Feyenoordsupporter vorige maand een aansteker op het achterhoofd van Ajax-middenvelder Davy Klaassen gooide, besloot de KNVB dat ieder op het veld gegooid voorwerp tot een tijdelijke wedstrijdstaking leidt. Sindsdien is daar, tot frustratie van spelers en supporters, meermaals sprake van geweest.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Noord-Hollandse politie de komende tijd alsnog AZ-supporters arresteert. Binnenkort worden beelden openbaar gemaakt van mensen die bij de ongeregeldheden tijdens en na de wedstrijd tegen West Ham United betrokken waren, meldt de politie zaterdag. Daders kunnen openbaarmaking voorkomen door zich spoedig op eigen initiatief te melden. De politie is ook bezig de „diverse camerabeelden” van strafbare feiten aan verdachten te koppelen.