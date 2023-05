Manchester City kampioen dankzij verlies van Arsenal tegen Nottingham

Manchester City is landskampioen van Engeland. Zaterdagavond verloor concurrent Arsenal van Nottingham Forest, waardoor City de koppositie niet meer kan kwijtraken. Het is de vijfde keer in tien jaar dat de club de Premier League wint.

Vrijwel het hele seizoen lag Arsenal op koers om bovenaan te eindigen, maar vanaf april begon de Londense club steeds meer punten mis te lopen. De nederlaag met 0-3 tegen Brighton & Hove Albion gold al als pijnlijk, en deze zaterdag kwam daar nog eens het verlies met 1-0 tegen nummer zestien Nottingham bij.

Manchester City profiteerde intussen van de aankoop van de Noorse sterspits Erling Haaland, die met 36 goals in één Premier League-seizoen een record vestigde. De vraag is nu of coach Josep Guardiola het succes kan voortzetten in de Champions League, waar zijn club volgende maand in de finale staat tegen Internazionale. Het zou de eerste Champions League-winst ooit zijn voor de club, twee jaar na de gemiste kans tegen Chelsea.

