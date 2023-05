Is dat meisje wel ziek?

Voor wie ook zo verslingerd was aan het verhaal The Missing Cryptoqueen is er goed nieuws: journalist Jamie Bartlett lanceerde deze maand een nieuwe podcast: Believe in Magic. Net als bij zijn vorige show is hij een oplichter op het spoor. Het is een bijzonder pijnlijk verhaal: een jong Brits meisje, Megan, zet samen met haar moeder een stichting op: Believe in Magic. Van het gedoneerde geld organiseren ze uitjes voor zieke kinderen. Megan is zelf ook ernstig ziek, een hersentumor. Op Facebook post haar moeder updates. Als ze hun grote groep volgers om geld vraagt voor een dure behandeling in de Verenigde Staten, vertrouwt de Britse Joanna Ashcraft het niet en begint ongemakkelijke vragen te stellen.

Believe in Magic Oplichting 3 afleveringen tot nu toe, van zo’n 30 min.