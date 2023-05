Hoe duurzaam is het betaalde voetbal in Nederland? ‘Veel fans hebben gewoon geen elektrische auto’

„Sorry, u mag hier niet naar binnen als u geen elektrische auto rijdt”, zegt een steward van FC Dordrecht tegen de bestuurder van een benzineauto. De man in het gele hesje staat tussen de auto en het ijzeren hek van de parkeerplaats van FC Dordrecht in. „U kunt parkeren in de Vogelbuurt, hier vlakbij.”

Het is vrijdagavond, vanavond organiseert de Dordtse voetbalclub de eerste wedstrijd in het Nederlandse betaald voetbal „zonder negatieve gevolgen voor het klimaat”, aldus Leon Vlemmings, innovatiemanager bij de club uit de Eerste Divisie. Zo arriveren veel supporters te voet of fietsend bij het stadion, en mogen alleen elektrische voertuigen de parkeerplaats op.

Uit onderzoek van Energiek Dordt, een van de partners van de profclub, blijkt dat FC Dordrecht elke wedstrijd één tot drie ton CO uitstoot, waarvan mobiliteit en stroom- en gasverbruik de grootste vervuilers zijn. Jaarlijks komt dat neer op 341 ton CO2, ofwel twaalfduizend bomen op 25 voetbalvelden. De werkelijke uitstoot van de klimaatneutrale wedstrijd werd vrijdagavond niet gemeten. Het initiatief van de club is vooral bedoeld om de regio te verduurzamen, zegt organisator Vlemmings. Door samen te werken met partners, kleine bedrijven en scholen in de omgeving. „Deze dag draait om bewustwording en een collectieve uitdaging.”

Een onderzoek van PwC uit 2021 naar de maatschappelijke impact van het betaalde voetbal in Nederland, blijkt dat er op het gebied van duurzaamheid nog veel werk te verrichten is: bij twee op de drie profclubs ontbreekt een ‘concreet duurzaamheidsbeleid’, en dus blijven maatregelen om te verduurzamen vooralsnog uit. Wel zijn bijna alle clubs bezig met kleinere initiatieven, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het scheiden van afval.

Een supporter arriveert vrijdagavond met zijn fiets bij het stadion van FC Dordrecht. Foto Hedayatullah Amid

Vegaknakworst en koud douchen

In Dordrecht eten supporters vrijdag vegaknakworsten en drinken hun biertje uit herbruikbare bekers. Spelers douchen koud, er zijn meer fietsenrekken geplaatst en er rijdt een elektrische, robotische grasmaaier over het veld. Mislukkingen waren er ook, zegt Vlemmings. Zo was het dak te zwak voor het plaatsen van planten en grassen, en de spelers van tegenstander TOP Oss kwamen aan in een dieselbus.

Om grotere winst te behalen op het gebied van duurzaamheid werken voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie samen om de CO2-voetafdruk van elk van de 34 clubs in kaart te brengen. „Totdat die nulmeting is uitgevoerd, is er nog geen inzicht in welke maatregelen er per club genomen kunnen worden,” zegt Sjoerd Jans, clubadviseur Betaald Voetbal van de KNVB. Aan het einde van dit seizoen is het uitvoeren van de nulmeting – die verschillende aspecten als mobiliteit, energie- en waterverbruik analyseert – afgerond, verwacht Jans.

Nederlandse voetbalclubs lopen wereldwijd achter op het gebied van verduurzaming. Zo zijn de Spaanse club Real Betis en het Britse Forest Green Rovers FC al jaren bezig met verduurzaming: het stadion van de Rovers draait bijvoorbeeld volledig op zonne- en windenergie.

Europese richtlijnen voeren de druk tot verduurzamen op. Het zogeheten ‘Fit for 55’-klimaatpakket van Eurocommissaris Frans Timmermans verplicht bedrijven, en dus ook betaaldvoetbalorganisaties (bvo’s) hun netto-uitstoot in 2030 met 55 procent terug te dringen. Jans noemt het „een uitdaging” voor clubs om dit voor elkaar te krijgen.

Toch namen een aantal Nederlandse bvo's op eigen houtje bescheiden duurzaamheidsstappen. In 2021 verbood PEC Zwolle als eerste club het gebruik van wegwerpbekers en voerde statiegeld op ‘PEC-bekers’ in. Willem II stapte recentelijk over naar stevige, herbruikbare cups.

Sponsoren vragen ook meer van de clubs, zegt Jans. Uit onderzoek van KNVB Expertise blijkt dat 87 procent van de sponsoren het ‘belangrijk’ of ‘zeer belangrijk’ vindt dat bvo’s zich actief bezighouden met verduurzaming. „Als je als club je niet bezighoudt met duurzaamheid, is het lastig om hen bij je te houden,” zegt de KNVB-clubadviseur.

Maar binnen overkoepelende organisaties staat sportmentaliteit nog altijd boven verduurzaming. Eind februari vloog de selectie en technische staf van Ajax voor een Europa League-wedstrijd tegen Union Berlin van Amsterdam naar Berlijn. Een maand later vloog het Nederlands elftal naar Parijs voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk. In plaats van een treinreis van ruim drie uur naar Gare du Nord op groene stroom, koos de KNVB voor de meest vervuilende optie.

Bij FC Dordrecht werd vrijdag bier uit herbruikbare bekers gedronken. Foto Hedayatullah Amid

Eenmalig evenement

Aukje Geubbels, manager maatschappelijk verantwoord ondernemen van belangenorganisatie Eredivisie CV, vindt dat het de verantwoordelijkheid van bvo-directeuren is om de gestelde klimaatdoelen te behalen. „Wij kunnen daarin begeleiden, maar de manier waarop topclubs internationaal reizen, is bijvoorbeeld afhankelijk van de rusttijd voor sporters en hoe het speelschema is ingedeeld”, stelt Geubbels.

De KNVB, Eredivisie CV en Coöperatie Eerste Divisie ondersteunen het initiatief van FC Dordrecht, maar waren niet betrokken bij de organisatie. Met het eenmalige evenement vormt de club een voorloper, zegt algemeen directeur van de Coöperatie Eerste Divisie Marc Boele.

„Daar kunnen wij nog van leren”, beaamt Jans van de KNVB. „We jagen duurzaamheid aan en kunnen erover informeren, maar uiteindelijk moeten clubs zelf de stap zetten.” Op 30 juni wordt er bijvoorbeeld bij VItesse een kennissessie over mobiliteit binnen het betaalde voetbal georganiseerd, voor alle bvo’s.

Wereldwijd vormt het voetbalverkeer – de heen- en terugreis van supporters spelers en personeel naar een wedstrijd – de grootste milieuvervuiler in het profvoetbal. Tijdens het WK in Qatar waren er eind vorig jaar honderden extra vluchten voor fans tussen Doha en buurlanden door een groot tekort aan hotelkamers in het gastland. Qatar beloofde het eerste CO2-neutrale wereldkampioenschap te organiseren, maar het tegendeel bleek waar. Grofweg kwam er tijdens het WK 3,6 miljoen ton CO2 vrij, volgens wereldvoetbalbond FIFA.

Handjevol Ossenaren

In Dordrecht zetten supporters TOP Oss vrijdagavond hun vraagtekens bij de klimaatneutrale wedstrijd. Tenminste, die paar fans die aanwezig zijn: een handjevol Ossenaren betreedt een kwartier voor de wedstrijd het stadion. Volgens steward Stef (18) is het lage animo te danken aan de lage positie op de ranglijst – „de supporters zijn niet meer zo gemotiveerd om te komen” – én de eisen die FC Dordrecht stelde qua vervoer. Voor veel Brabanders is het onmogelijk om op uitstootvrije wijze op tijd bij het stadion te arriveren. „Veel mensen hebben gewoon geen elektrische auto”, zegt Stef.

Of je de supporters meekrijgt, bepaalt of nationale duurzaamheidsdoelen behaald kunnen worden, zegt Aukje Geubbels van de Eredivisie CV. Er zal dus een grote omslag moeten plaatsvinden. „Uiteindelijk zal iedereen moeten verduurzamen, voetbal is hier niet uniek in.”

Boele van de Coöperatie Eerste Divisie was zelf niet aanwezig bij de klimaatneutrale wedstrijd van FC Dordrecht. Tot zijn grote spijt, zo laat hij een paar dagen van tevoren weten. „Vrijdagavond vindt een wedstrijd plaats die bepaalt wie zich kampioen van de Eerste Divisie mag noemen. Sportiviteit heeft nu even prioriteit.”