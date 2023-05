Als de Vlaamse Eva Vanderstricht in de herfst van 2019 met haar stiefvader in de kroeg zit, vertelt hij dat er iets ontbreekt in zijn leven. Al achttien jaar heeft hij een onvervulde kinderwens. Hij wil een kind van zichzelf. Online zocht hij uit wat zijn mogelijkheden zijn. Hij chatte met koppels, ging op speeddates en vond een vrouw voor wie hij donor kon zijn. Over acht maanden krijgt zij een kind van hem. Eva heeft tig vragen – Waarom? Het was toch goed zo? Wat gaat er veranderen? Maar op dat moment stelt ze er geen een. In Tati vertelt Eva het intieme verhaal van haar familie, waarbij ze nu wél alle vragen stelt. Onderzoekend én persoonlijk, wat leidt tot een intrigerend portret over kwetsbaarheid en gaan voor je eigen geluk.

Tati Familie Audiodocumentaire van 45 min, NPO.