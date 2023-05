Het landbouwakkoord dat er móést komen, maar toch niet kwam

Deze week zou erop of eronder zijn voor het landbouwakkoord. Maar de al enkele keren verschoven deadline werd wéér niet gehaald. Donderdagochtend vroeg werd duidelijk dat de onderhandelingen over het te sluiten akkoord niet waren geklapt, maar dat er opnieuw geen afgerond akkoord lag. Landbouwminister Piet Adema had het over “weken” waarin nog “intensieve gesprekken" moeten worden gevoerd.

In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over het akkoord dat niet kwam. Je hoort van Philip de Witt Wijnen en Rosa Uijtewaal over de aanloop naar dit moment, waar de pijnpunten liggen - hoe de verhoudingen aan de onderhandeltafel zijn en wat het zegt over dit kabinet dat grote dossiers maar vooruit blijven worden geschoven.

@apjvalk // @PhilipdeWW // @RosaUijtewaal

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl

Verder lezen

Landbouwakkoord opnieuw ‘weken’ vertraagd

Het landbouwakkoord komt maar niet dichterbij. Wat als het er helemaal niet komt?

Dreun voor het Rijk: technische innovaties die stikstof moeten reduceren werken onvoldoende

Het dossier stikstof