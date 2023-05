Britse schrijver Martin Amis overleden

De Britse schrijver Martin Amis is vrijdag op 73-jarige leeftijd overleden, meldt The New York Times. Zijn vrouw Isabel Fonseca zegt tegen de Amerikaanse krant dat Amis overleed aan de gevolgen van slokdarmkanker, in zijn huis in Lake Worth, Florida.

„Misantropisch vernuft”, dicht The New York Times Amis toe. Dat zijn vader Kingsley Amis ook schrijver was, leverde hem aan het begin van zijn carrière aandacht op, maar zijn bekendste werk volgde pas halverwege de jaren tachtig met de ‘Londen-trilogie’ van Money: A Suicide Note, London Fields en The Information.

Behalve romans schreef Amis ook non-fictie en essays, en hij mengde zich actief in maatschappelijke debatten. Amis kreeg veel kritiek toen hij in een interview in 2006 suggereerde dat vrijheden van moslims zouden moeten worden ingeperkt. Later bood hij daarvoor zijn excuses aan.

