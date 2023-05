Zakenman opnieuw vrijgesproken van moord op Slowaakse journalist Kuciak

De 60-jarige zakenman Marian Kocner is vrijdag opnieuw vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens verloofde Martina Kusnirova. Volgens de rechter is Kocner onschuldig. Kocner werd in 2020 ook al vrijgesproken, maar in 2021 stuurde de Hoge Raad de zaak terug. De rechters moesten hetzelfde bewijs wegens gemaakte fouten opnieuw beoordelen.

In 2018 werden de toen 27-jarige Kuciak en de 28-jarige Kusnirova in hun huis neergeschoten. Kuciak deed op dat moment onderzoek naar de manier waarop de Italiaanse ’ndrangheta-maffia in Slowakije actief is. De journalist had al aangifte van bedreiging gedaan, maar de politie had daar niets mee gedaan.

De vrijspraak van Kocner betekent niet dat de zaak definitief is afgerond. Het Openbaar Ministerie kan de uitspraak nog aanvechten. Het OM had een levenslange gevangenisstraf voor Kocner geëist. Een medewerker van Kocner, de 48-jarige Alena Zsuzsova, werd vrijdag wel schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de moord, net als bij drie andere geplande moorden. Ze heeft 25 jaar cel gekregen.

Moordenaar veroordeeld

In 2019 veroordeelde de rechter een Slowaakse man al tot een celstraf van vijftien jaar voor zijn aandeel in de moord. Deze Zoltan Andrusko zou daarin een „bemiddelende rol” hebben gespeeld. De moordenaar zelf, een Slowaakse voormalige militair, werd in 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel.

De moord op Kuciak leidde in 2018 tot de grootste maatschappelijke protesten sinds 1989 en het aftreden van de toenmalige premier Robert Fico. Het onderzoek naar de dood van Kuciak en Kusnirova legde een beerput aan corruptie, belangenverstrengeling en machtsmisbruik bloot binnen het justitieapparaat en Fico’s regering.