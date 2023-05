Uitzending docuserie over langst vastzittende Nederlander in VS mag doorgaan

De BNNVARA-docuserie Een Amerikaanse Nachtmerrie mag maandag in zijn volledigheid op videodienst NPO Plus uitgezonden worden en een week later ook op NPO2. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald in een kort geding tegen de makers van de documentaire over de langszittende Nederlander in een buitenlandse cel, Jaitsen Singh. Uitzending en internationale distributie van de vijfdelige reeks was door hem aangevochten.

De in Suriname geboren Nederlander Singh werd in 1986 op dubieuze gronden in Californië veroordeeld voor het opdrachtgeven voor de huurmoord op zijn vrouw en stiefdochter. Hij werd tot 56 jaar celstraf veroordeeld. Inclusief voorrarrest zit hij al 39 jaar in een Amerikaanse cel, waarbij vervroegde vrijlating in afgelopen tien jaar verschillende keren is afgewezen. Ook een overplaatsing naar een Nederlandse cel, waar advocaat Rachel Imamkhan van stichting Prison Law zich voor inzet, wordt tot op heden tegengehouden.

De docuserie over zijn veroordeling – 56 jaar in een Amerikaanse cel – pakte heel anders uit dan gedacht

De documentairemakers van productiebedrijf Submarine zagen aanvankelijk een verhaal in de mogelijke gerechtelijke dwaling en uitblijvende steun van de Nederlandse overheid. Maar de documentaire, gezien door NRC, vestigt onder meer fors aandacht op vermeend seksueel misbruik door Singh ruim veertig jaar geleden en – in minder mate – vermoedens van drugshandel. De makers brengen daarover getuigenissen in beeld en een aangifte van de stiefdochter uit 1981.

Singh, die nooit is aangeklaagd op deze verdenkingen, stelt gevaar te lopen, aangezien medegedetineerden hem zouden willen „vermoorden” door deze beschuldigingen.

Het „valt niet uit te sluiten dat beschuldigingen in die sfeer” voor Singh „een gevaarlijke situatie” opleveren, oordeelt de rechter. Maar dat Singh gevaar loopt is niet naar voren gebracht bij het opzeggen van de samenwerkingsovereenkomst, die bij de aanvang van de productie was gesloten tussen Submarine en Imamkhan. Ook zijn de beschuldigingen niet nieuw en daarmee was de kans aanmerkelijk dat die in welke mate dan ook in de documentaire zouden worden behandeld. De rechter stelt dat „onvoldoende aannemelijk” is dat BNNVARA onrechtmatig zal handelen door Een Amerikaanse Nachtmerrie uit te zenden.

Wel verbiedt de rechter dat de betwiste elementen in promotie-uitingen worden genoemd. De rechter wil daarmee voorkomen dat dit bij het grote publiek en „in het bijzonder de medegedetinieerden” van Singh onder de aandacht komt „zonder enige nuance of context”. „Deze - geringe inperking van de uitingsvrijheid” acht de rechter „noodzakelijk en proportioneel”.

Imamkhan laat namens Singh weten hoger beroep te overwegen.