Ten minste 145 doden in Myanmar door tropische storm Mocha, de zwaarste in tien jaar

Bijna iedereen wist dat hij eraan kwam, maar ondanks alle voorbereidingen heeft de vernietigende cycloon Mocha 145 mensenlevens geëist in Myanmar. Dat meldt de militaire junta van het land vrijdag op staatstelevisie, aldus persbureau AFP. Volgens de Verenigde Naties (VN) is de schade zo groot dat circa 800.000 mensen voedselnoodhulp nodig hebben. Een groot deel van de dodelijke slachtoffers bestaat uit Rohingya-moslims, die door het militaire bewind in Myanmar worden gediscrimineerd.

Het is lastig de cijfers die de junta deelt te verifiëren, want vrije pers heeft het Zuidoost-Aziatische land niet. Sommige Myanmarese media spraken van vierhonderd doden, maar dat wordt door de militaire schaduwregering afgedaan als desinformatie. Ook verschillende mensenrechtenorganisaties geloven niet dat het dodental zich ‘beperkt’ tot 145.

Mocha kwam zondag aan land in Myanmar en Bangladesh, in de vorm van stortregens en windsnelheden van tot wel 250 kilometer per uur. Het was de zwaarste storm die de regio in de afgelopen tien jaar voor de kiezen kreeg. De wind rukte bomen met wortel en al uit de grond, tilde huizen op en verwoestte wegen. Volledige dorpen zijn tot ruïnes teruggebracht, of zitten zonder stroom en telefoonverbinding. De VN stelden donderdag dat een „gigantische campagne” nodig is om de schade in Myanmar te herstellen.

De relatief arme staat Rakhine aan de westkust van Myanmar werd het zwaarst getroffen door de storm. Daar wonen relatief veel (circa 600.000) Rohingya-moslims, en die gemeenschap is volgens het militaire regime ook oververtegenwoordigd in de dodencijfers: 117 van de 145 doden zouden ertoe behoren. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International leven Rohingya’s „onder een apartheidsregime”. Zo hebben ze slechts beperkt toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en adequaat voedsel.