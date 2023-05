Silvio Berlusconi na 45 dagen ontslagen uit ziekenhuis

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis van Milaan, waar hij 45 dagen heeft gelegen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Berlusconi had een longinfectie als complicatie van chronische leukemie.

Op een foto is te zien dat de 86-jarige politicus vanaf de achterbank van een auto zwaait naar omstanders. De ‘Ridder’, zoals hij in Italiaanse media wordt genoemd, zou zelf op zijn ontslag hebben aangedrongen, maar medici en familieleden zouden zich daartegen hebben verzet uit angst voor een terugval. Volgens ANSA heeft Berlusconi twaalf dagen op de intensive care gelegen en mocht hij half april naar een gewone verpleegafdeling.

„Goed nieuws”, reageert de huidige premier Giorgia Meloni via Twitter vanaf de G7-top in Japan. „Hup Silvio. We wachten op je in het veld om samen nog veel gevechten te leveren.”