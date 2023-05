‘Rutte hielp Shell via geitenpaadjes aan waterstofsubsidie van 150 miljoen euro’

Premier Mark Rutte (VVD) heeft Shell geholpen een subsidie van 150 miljoen euro te krijgen die het oliebedrijf door onzorgvuldigheid dreigde mis te lopen. Uit interne berichten blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken het subsidiebedrag met „geitenpaadjes” en een „flexibele” interpretatie van de vereisten toch bij Shell wisten te krijgen. Dat schrijft onderzoeksplatform Follow the Money vrijdag.

Het geld wordt ingezet voor de bouw van de Holland Hydrogen I: de grootste groene waterstoffabriek van Europa, die op de Tweede Maasvlakte moet verrijzen. De beoogde kosten hiervoor bedragen 684 miljoen euro. Shell liet Rutte de bouw op 6 juli 2022 aankondigen, terwijl er nog helemaal geen subsidieaanvraag was ingediend. Door deze haast dreigde het project helemaal niet in aanmerking te komen voor de waterstofsubsidie. Voor een subsidieaanvraag moet een bedrijf kunnen hardmaken dat het project zonder staatssteun niet kan plaatsvinden en dat is niet aannemelijk wanneer het al aangekondigd is.

Met hulp van Rutte via ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken werd gekeken naar meerdere geitenpaadjes, om de subsidie tóch in Brussel te kunnen aanmelden. Het oliebedrijf dreigde het project te zullen moeten intrekken als het de subsidie niet ontvangt. Shell beargumenteerde dat de aankondiging van afgelopen juli geen definitieve investeringsbeslissing was, een redenering waarmee de ambtenaren akkoord gingen. Zij stuurden het voorstel door naar Brussel, waar de Europese Commissie de subsidie van 150 miljoen euro toekende aan Shell, dat in 2022 een recordwinst boekte van 38,5 miljard euro.