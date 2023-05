Politie arresteerde nog geen enkele van de AZ-hooligans die de hoofdtribune bestormden

De politie heeft vooralsnog geen van de AZ-hooligans gearresteerd die donderdagavond een hek voor de hoofdtribune van het AFAS Stadion in Alkmaar platliepen en familie en vrienden van spelers van West Ham United aanvielen. Dat meldt de politie van Noord-Holland vrijdag op navraag van NRC. Algemeen directeur van AZ Robert Eenhoorn heeft na het geweld op televisie gezegd van de agressie te balen. „Dit is niet goed gegaan en uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk.” Zowel de gemeente Alkmaar als AZ waren vrijdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar.

Op de vraag waarom geen van de hooligans is aangehouden, zegt de politie: „Onze inzet was gericht op het herstel van de openbare orde en veiligheid in het stadion.” Het is volgens de politie in eerste instantie aan AZ om de beveiliging in het eigen stadion te regelen. Toen dat donderdagavond niet bleek te lukken, is de politie opgeroepen om bij te springen. De Mobiele Eenheid (ME) van de politie betrad uiteindelijk het stadion, wat verdere escalatie voorkwam. Voor zover bekend raakte niemand zwaargewond.

Mannen met capuchons

Vlak voor het laatste fluitsignaal — AZ werd door een 1-0 verlies in de halve finale van de Conference League uitgeschakeld — brak een groep van tientallen in zwart gehulde mannen met capuchons door een hek dat de hoofdtribune scheidt van de harde kern van AZ. Gewoonlijk staat dat hek er niet, maar in de Europese thuiswedstrijd tegen Anderlecht wisten enkele supporters het veld te betreden.

Op de hoofdtribune zaten intimi van de spelers van West Ham United. De dreiging maakte dat ook enkele spelers tussen de driftige menigte sprongen, blijkt uit beelden op sociale media. Onder meer West Ham-middenvelder Lucas Paquetá verloor zijn zelfbeheersing, en rukte zich hardhandig los van de beveiliging om bij de gewelddadige groep te komen. Ook AZ-spits Vangelis Pavlidis sprong tussen de vechtende fans, maar werd door trainer Pascal Jansen teruggeroepen, meldt het Noord-Hollands Dagblad. De intimiderende sfeer had direct zijn weerslag op andere tribunes, waar jonge kinderen huilend toekeken. Andere supporters zongen massaal „Schaam je kapot”.

Slecht voorgevoel

Directeur Eenhoorn deed, de armen wijd gespreid, eveneens een vergeefse poging de groep te stoppen. Hij had al „een slecht voorgevoel” voor de wedstrijd, zei hij erna. „Vorige week was het daar ook al wat rumoerig, maar hier waren we te laat.” Al voor de beslissende returnwedstrijd waren de voortekenen dat het wel eens uit de hand zou kunnen lopen volop aanwezig in Alkmaar. In de stad, waar veel politie aanwezig was, gingen toen verschillende supporters met elkaar vechten. Terrasstoeltjes vlogen door de lucht.

Bij de wedstrijd die AZ en West Ham vorige week in Londen speelde (2-1 voor de Engelsen) ging het eveneens mis. Engelse supporters bedreigden een Alkmaarse entourage bestaande uit jeugdspelers, stafleden en familieleden van de AZ-selectie. Zij werden uiteindelijk nog tijdens de wedstrijd preventief uit hun vak gehaald.

