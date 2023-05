„Ik hou van je.” „Hoe kan je dat nou zeggen? We kennen elkaar nauwelijks.” „Toch voel ik het zo.” „Hou je dan net zo van mij zoals je van patat houdt? Van bluesmuziek? Van lezen?” „Van dat alles word ik gelukkig.” „Oké. Dan hou ik ook van jou.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl