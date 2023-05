Naar klassieke muziek luisteren voor studiepunten. ‘Het is leuker dan die saaie lezingen’

„Wij zijn het Storioni Trio, vernoemd naar de bouwer van deze viool uit 1749.” Wouter Vossen, violist van het Storioni Trio houdt zijn viool omhoog. „Die is een stuk ouder dan u allemaal!”

De zon schijnt helder in de ontvangsthal van woonzorgcentrum Wilgenhof in Eindhoven, een glazen voorgebouw waar zo’n veertig bewoners zich, thee en koffie nippend, hebben verzameld voor wat komen gaat. Het Eindhovense Storioni Trio, dat elk jaar zijn eigen Storioni Festival organiseert, besloot dit jaar een week eerder te beginnen met gratis concertjes op plekken met mensen die niet (meer) zo makkelijk naar de concertzaal komen. Verzorgingstehuizen en de universiteit, met name.

„Nou, begin maar”, bromt een heer die het intropraatje van violist Wouter Vossen over Haydn te lang vindt duren. Maar als het trio even later begint, zingt hij er een eigen melodie tegenaan, dirigerend met een krant. Het Trio speelt met plezier, ook Beethoven, Schumann, Mendelssohn en Piazzolla. Het oude vleugeltje klinkt wat dof en afgetakeld, maar doet nog vrolijk mee.

„Weet u wat dit is?” Wouter Vossen houdt zijn elektronische pedaaltje omhoog. „We spelen tegenwoordig van iPads. Daar passen wel een miljoen muziekboeken in.” „Zooo!”, verwonderen de ouderen zich in koor. „En met dit pedaaltje kan ik de bladzijden omslaan.” „Oooh!” Sommige bewoners kijken elkaar verwonderd aan.

Het Storioni Trio tijdens hun optreden in de ontvangsthal van woonzorgcentrum Wilgenhof. Foto Max Kneefel

Helpt met huilen

„Halló? Wie is dat?” Midden in de opbouw van het eerste deel van Beethovens Geistertrio neemt een dame luidkeels haar telefoon op. De heer met de krant is gestopt met dirigeren, en roffelt nu van opwinding om de steeds extatischer wordende Beethoven met zijn vingers op het papier, harder en harder. Als de muziek over zijn hoogtepunt heen is en weer tot rust komt, staat hij op en loopt weg.

Maar in zijn plaats komen verschillende anderen. Het hele concertje blijven bewoners nieuwsgierig aanschuiven. Na afloop van Schumanns ‘Romanze’ begint Vossen: „Het volgende stuk wordt wat minder teder en romantisch.” „Ja, dit was teder”, valt een dame uit het publiek hem in de rede. Vossen: „Ja hè?” Dame: „En u bent ook teder.” Vossen: „Oh. Dankuwel.”

„Heel fijn was dit”, verklaart een bewoonster na afloop. „Het helpt met huilen. Mijn beste vriendin ligt op sterven. Als ik deze muziek hoor, geeft dat een beetje rust.” Naar concerten ging ze vroeger vaak, maar nu minder, hoewel ze nog goed ter been is. „Ik ben alleen hè. Naar concerten gaan, dat doe je toch niet zo snel in je eentje.”

Lees ook de recensie van het festival in 2022: Merels vullen de stiltes op die de fluitisten laten vallen op het Storioni Festival

Studiepunten

Op een halfuurtje lopen, waarin de rollator in het straatbeeld geleidelijk plaatsmaakt voor gehaaste jonge fietsers, ligt het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven, waar het Trio een uur later speelt. Het levensfaseverschil tussen de twee locaties is ronduit ontroerend.

Een paar honderd mensen zijn gekomen: haantje-de-voorste vooraan zitten een paar rijen ouder publiek dat hun weg naar concertlocaties nog kan vinden. Daarachter tientallen studenten die hun lunchpauze hier komen besteden. Een deel komt omdat er studiepunten te verdienen zijn bij het bezoek aan dit soort activiteiten, al „is dit leuker dan sommige saaie lezingen waar je naartoe moet”, geeft een student toe. Maar anderen lijken er wel degelijk van te genieten. Het is aandachtig stil voor Liszts ‘Tristia’ en ‘Modéré’, het eerste deel van Ravels pianotrio in a. En ook naar contrabassist Sasha Witteveen, die een indrukwekkende solo, The Falling Seagull van Xavier Dubois Foley speelt, en naar het Maat Saxophone Quartet, dat verfijnd Noorse Dansen van Grieg blaast, wordt zorgvuldig geluisterd.

Nadien staan Yaroslav, Ruozhu en Yi He, drie studenten ‘Data Science and Artificial Intelligence’ en lid van ESMG Quadrivium, de Eindhovense studentenvereniging voor klassieke muziek liefhebbers, nog na te praten. Renée, oud-lid die voor het concert terugkwam, staat erbij. „Heel mooi” vonden ze het alle vier. Yaroslav vult aan: „Vooral omdat het zo dichtbij was. Dit mogen ze wel vaker doen.”

Drie tips voor het Storioni Festival De ‘outreach’ week van het Storioni Festival duurt tot zaterdag 20/5. Het hoofdfestival is van 24 tot 28/5. Woensdag 24 mei klinkt Beethovens Geistertrio, in een programma met ook Mozarts variaties op het Hollandse liedje ‘Laat ons juichen, Batavieren!’ door pianist Nino Gvetadze. Vrijdag 26 mei staat in het teken van Picasso en zijn muzikale vrienden in Frankrijk en Spanje onder wie Erik Satie, Maurice Ravel, Igor Stravinsky en Manuel de Falla. Zaterdag 27 mei heb je de kans om het alpenhoornconcert van Leopold Mozart (vader van) te horen, met Hervé Joulain op alpenhoorn in Kasteel Heeze. Het hele programma vind je op storionifestival.nl