Mogelijk fouten bij antiwitwascontrole vastgoedtak Achmea

De vastgoedbeleggingsdochter van verzekeraar Achmea heeft de afgelopen jaren mogelijk fouten gemaakt bij het controleren van klanten op witwassen. In het jaarverslag van Syntrus Achmea Real Estate & Finance schrijft het vastgoedbedrijf dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een nog lopend onderzoek „verbeterpunten” heeft geconstateerd „die kunnen resulteren in een handhavingsmaatregel”.

Achmea-dochter Syntrus belegt in commercieel vastgoed en hypotheken voor tientallen klanten, zoals pensioenfondsen, andere verzekeraars en goede doelen. Het beheerde vermogen bedraagt 41 miljard euro. In het kader van de wetgeving rond het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering moeten vastgoedbeleggers, net als banken, een melding doen bij overheidsmeldpunt FIU als zij transacties voorbij zien komen die verdacht zijn. De vastgoedsector is vatbaar voor fraude vanwege de hoge bedragen die erin omgaan en de vaak ondoorzichtige prijsvorming.

Eigen melding

In het eigen jaarverslag schrijft Syntrus dat een eigen melding aanleiding is voor het onderzoek van de AFM. Dat onderzoek richt zich erop of alles voorafgaand aan die melding wel goed gegaan is. Zo heeft Syntrus gegevens moeten aanleveren over hoe het tussen 2018 en 2022 de procedures rond het ontdekken en melden van ongebruikelijke transacties had ingericht. Begin dit jaar is door de AFM nog aanvullende informatie gevraagd over hoe die procedures in de praktijk zijn uitgevoerd. Moederbedrijf Achmea schrijft in zijn jaarverslag dat die informatie in februari 2023 is aangeleverd.

Een woordvoerder van Achmea laat in een reactie weten niks te kunnen zeggen over de betreffende FIU-melding, omdat het onderzoek nog loopt. Bovendien mag er niks bekendgemaakt worden over een FIU-melding.

De AFM bevestigt dat ze onderzoek doet, maar doet verder geen mededelingen. De waakhond kan als handhavingsmaatregel een aanwijzing doen of een last onder dwangsom of boete opleggen. Vaak blijft het bij gesprekken waarin ondernemingen wordt gevraagd hoe zij hun procedures willen verbeteren.

Uit het jaarverslag van Achmea (waarin Het Financieele Dagblad als eerste het onderzoek naar Syntrus opmerkte) blijkt dat bijvoorbeeld de pensioen- en levensverzekeringtak eerder een dergelijk gesprek heeft gehad met haar directe toezichthouder, De Nederlandsche Bank (vastgoedbeleggers zoals Syntrus vallen onder de AFM, verzekeraars en pensioeninstellingen onder DNB). Die hebben geleid „tot een aantal verbeteracties” zoals een andere opzet van de klantdossiers.

Hoge boetes bij banken

Verzekeraar Achmea probeert momenteel de manier te verbeteren waarop het klanten controleert op malversaties. „Het thema heeft topprioriteit binnen Achmea”, schrijft de verzekeraar in het jaarverslag. Zo wordt er gedacht over een centraal ‘KYC Centre’, waarin alle klantonderzoeken (KYC betekent Know Your Customer) worden uitgevoerd.

Achmea schrijft dat het bij de verbetering van zijn klantonderzoeken continu leert „van audits, boetebesluiten bij andere bedrijven en rapporten van toezichthouders of rechterlijke uitspraken”. De afgelopen jaren hebben met name bij banken de toezichthouders en justitie hard ingegrepen wat betreft hun antiwitwasonderzoek. Tegen Rabobank loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. ING en ABN Amro troffen voor honderden miljoenen aan schikkingen en er lopen tegen de bestuurders van beide banken nog strafrechtelijke onderzoeken.