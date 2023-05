Esinam: ‘Ik kan niet kiezen tussen solowerk of band’

Ze heeft een dwarsfluit in haar handen en een ‘talking drum’ om haar schouder, vóór haar staat een sampler en bij haar voeten liggen effectpedalen. Op het podium is de Belgisch-Ghanese multi-instrumentalist en vocalist Esinam Dogbatse een vernuftig eenvrouwsorkest. Tenminste, zo werd ze bekend in België en daarbuiten, inmiddels heeft ze ook een band. Toch blijft de volledige controle van het solowerk haar trekken. Tijdens het Pinksterweekeinde speelt Esinam in beide samenstellingen op het Nijmeegse festival Music Meeting.

„Ik speelde altijd al fluit en percussie bij andere bands, maar toen rond 2018 een aantal projecten ophielden, begon ik aan eigen muziek te werken. Ik gebruikte een kleine loop station om mijn fluitspel te oefenen. Opeens merkte ik dat ik door te experimenten en mezelf te samplen heel veel ideeën kreeg. Ik was altijd óf percussionist, óf fluitist, óf vocalist, nu kon ik opeens alles tegelijk. Toen ik de eerste keer solo op het podium stond, was ik super gestresst, maar het werkte.

Soms merk ik dat mensen afgeleid raken omdat ze willen begrijpen wat je allemaal doet. Dan vergeten ze te luisteren.

„Het is hard werken in je eentje op het podium, maar het voordeel is dat je heel direct en intens contact hebt met het publiek. Als solo-artiest ben ik enorm gevoelig voor de setting: is het avond of ochtend, staan ze of zitten ze? Met de band heb ik het iets makkelijker op het podium, ik kan met mijn fluit en percussie vliegen op de groove van de band. Solo moet ik ervoor zorgen dat ik het niet te moeilijk maak. Soms merk ik dat mensen afgeleid raken omdat ze willen begrijpen wat je allemaal doet. Dan vergeten ze te luisteren.

„Door het gebruik van de sampler is mijn werk meer op research gaan leunen. Ik gebruik traditionele Ghanese opnames en ik leer veel over hoe je invloeden kunt laten samensmelten. Maar het soloproject is niet ontstaan omdat ik geen vertrouwen had in andere muzikanten. De band die we in 2021 samenstelden, kan al die ritmes ook spelen en brengt nog iets eigens mee.

„Wel omzeilt een soloproject een hoop gedoe met logistiek en agenda’s. Ik ben ooit van piano naar fluit geswitcht om makkelijker te kunnen reizen. Ik ging als kind al vaak heen en weer tussen Ghana en België en het reizen is echt een doel in mijn muzikantenbestaan. Ik kom net terug van een festival in Senegal. Eigenlijk zou ik daar met mijn band staan, maar ze konden niet. Ik moet zeggen dat het weer heerlijk was om solo te spelen, maar ik wil er volgend jaar alsnog met de band heen, dan kun je dat delen met elkaar. Ik kan gewoon niet kiezen tussen solo of band, het zorgt ervoor dat ik nooit verveeld raak.

„Op Music Meeting speel ik met mijn band samen met de Finse saxofoniste Linda Fredriksson. Mijn solo-set-up bespeel ik samen met de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter Sibusile Xaba. We brengen twee werelden samen. Ik heb ook een sampler voor hem klaarliggen, zodat we zijn gitaar kunnen samplen. Ik hoop dat hij dat wil, dan ben ik tenminste niet de enige die met die elektronica in de weer is.”

Festival Music Meeting is 27 tot en met 29 mei in Park Brakkenstein, Nijmegen.

