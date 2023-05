Het Uur met neuropsycholoog Margriet Sitskoorn

Onze hersenen zijn deels gevormd door onze genen, maar veranderen ook continu door onze omgeving, door wat we lezen, zien, horen en meemaken. “Aan het einde van dit gesprek zijn jouw hersenen anders dan ervoor”, aldus neuropsycholoog Margriet Sitskoon. Pieter van der Wielen praat met hersenwetenschapper Sitskoorn over waarom het belangrijk is controle over je eigen aandacht te krijgen. En dat het tegelijkertijd een uitdaging is, omdat we continu worden afgeleid: “Aandacht is het nieuwe goud.” Over waarom het zo moeilijk is dingen die we heel vaak doen – automatismen – te veranderen. En over hoe écht contact tussen mensen essentieel is voor een goede ontwikkeling van de hersenen.

