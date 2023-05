Het geheim van Shakespeare: hoe breng je zijn werk in het theater tot leven?

In de vijfde aflevering van deze serie over Shakespeare hebben we het over de kunst van het theater maken. Iedereen weet, een toneelstuk van Shakespeare lezen is niet altijd makkelijk, je moet het ervaren. Maar hoe voer je zo’n stuk op een goede manier op? Wat kunnen zijn toneelstukken nog bieden aan het hedendaagse theaterpubliek? En hoe maak je een geslaagde vertaalslag van een Engelse tekst op papier naar een Nederlands stuk op de planken? Michel Krielaars gaat daarover in gesprek met regisseur Nina Spijkers die al van jongs af aan verslingerd is aan de taal van de Engelse schrijver.

Deze serie werd oorspronkelijk afgelopen zomer gepubliceerd en zal de aankomende weken herhaald worden.