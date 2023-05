Heracles Almelo verovert titel in Keuken Kampioen Divisie na 2-0 zege op Jong Ajax

Heracles Almelo heeft vrijdagavond na een spannende ontknoping het kampioenschap veroverd in de Keuken Kampioen Divisie, de tweede competitie van het Nederlandse voetbal. De ploeg van coach John Lammers won thuis met 2-0 van Jong Ajax. Concurrent PEC Zwolle pakte vrijdagavond óók drie punten, maar eindigt op basis van een iets slechter doelsaldo als tweede.

De twee teams uit Overijssel eindigden de competitie met precies dezelfde resultaten: 27 overwinningen en 4 gelijkspelen, en dus 85 punten. Beide clubs waren al zeker van promotie naar de Eredivisie. Voor Heracles, dat net als PEC Zwolle vorig jaar degradeerde uit de Eredivisie, is het de vierde titel in (voorlopers van) de Keuken Kampioen Divisie. De club won ook in 1962, 1985 en in 2005.

Samuel Armenteros en Lucas Schoofs scoorden in de wedstrijd tussen Heracles en Jong Ajax, die in de tweede helft even werd stilgelegd omdat feestvierende toeschouwers bekers op het veld gooiden. PEC Zwolle kwam bij Helmond Sport op voorsprong door een kopbal van Lennart Thy, waarna de thuisploeg langszij kwam door twee goals van aanvaller Martijn Kaars. PEC-topscorer Thy zette zijn club met zijn 23ste treffer van het seizoen vervolgens weer op gelijke hoogte en Sven Zitman bezorgde de ploeg in de extra tijd zelfs nog de winst.

Na afloop van de wedstrijd in Helmond wachtten de PEC-supporters de uitslag in Almelo, waar ze nog ruim tien minuten moesten spelen, gespannen af. Maar Heracles gaf de titel niet meer weg. De ploeg uit Almelo eindigde de Keuken Kampioen Divisie met een positief doelsaldo van 61. PEC Zwolle deed het met een doelsaldo van 56 iets minder.