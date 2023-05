Europa droogt uit: wat staat ons te wachten?

De zomer is nog niet begonnen, en het is nu al extreem droog in grote delen van Europa: natuurgebieden verdorren, bos staat in brand en drinkwater is schaars. Klimaatredacteur Paul Luttikhuis vertelt wat de oorzaken zijn en wat ons te wachten staat. Is hier nog iets tegen te doen?

