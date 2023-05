Assad verschijnt weer onder Arabische leiders, net als Zelensky er ook is

Met een triomfantelijk lachje arriveerde de Syrische president Bashar al-Assad op de luchthaven van de Saoedische havenstad Jeddah. Daar woonde de man die door velen als een oorlogsmisdadiger wordt beschouwd, vrijdag een top van de Arabische Liga bij. Voor het eerst in twaalf jaar was hij er weer welkom.

Dat de Syrische leider de opstand in eigen land had onderdrukt ten koste van honderdduizenden doden, chemische wapens tegen zijn eigen burgers had ingezet en tienduizenden, vaak na gruwelijke martelingen, liet sterven in zijn gevangenissen, leek geen van de aanwezigen meer te storen.

In Jeddah presenteerde Assad zich als een verantwoordelijke leider, die uit is op vrede. Na een gesprek met de Tunesische president Kais Saied, die de prille democratie in zijn land goeddeels heeft ontmanteld, verklaarde hij plechtig: „We staan zij aan zij tegenover de beweging van de duisternis.” Hij doelde daarmee op de radicale soennitische moslims, deels ook uit Tunesië, die zich tussen 2014 en 2019 in Syrië hadden aangesloten bij Islamitische Staat.

Het was juist Assads meedogenloze repressie die de Arabische Liga er eind 2011 toe had gebracht Syrië te schorsen. Lidstaten als Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten steunden toen verzetsgroepen die de macht in Syrië hoopten over te nemen.

Maar nadat Assad als winnaar was komen bovendrijven, vooral dankzij substantiële militaire hulp van Rusland en Iran, groeide de bereidheid om weer zaken te doen met Assad en zijn mensen. De Emiraten herstelden de banden al in 2018, maar dit jaar – na een onder Chinese bemiddeling bereikt akkoord tussen Saoedi-Arabië en Iran om hun betrekkingen weer te normaliseren – werden ook de machtige Saoediërs pleitbezorgers van een nieuwe start met Syrië.

Ook de natuur hielp een handje. De zware aardbevingen in Syrië en Turkije boden Assad een buitenkans de hulp van andere Arabische landen in te roepen. Die steun kwam er en hielp de weg effenen voor herstel van de betrekkingen. Alleen Koeweit, Marokko en Qatar bleven nog wat tegensputteren. De eerste twee bleven weg uit Jeddah, de emir van Qatar was er wel.

Eerst was nog sprake van voorwaarden aan Syrië. Het zou de export moeten beperken van captagon, een verslavende drug die Syrië volop produceert en waarvan Saoedi-Arabië en anderen in de regio veel last hebben. Ook hoopten landen als Libanon en Jordanië dat Syrië er toe kon worden gebracht meer vluchtelingen te laten terugkeren. In totaal ontvluchtten zes miljoen Syriërs hun land.

Zelensky

Maar voor zover bekend heeft Assad al met al geen enkele concessie hoeven doen, noch op het gebied van captagon, noch op dat van vluchtelingen.

Dat zou hem ook zwaar zijn gevallen, want de drug geldt momenteel als het belangrijkste exportproduct van het land. Een elite-eenheid onder leiding van Assads broer, zo onthulde The New York Times al een paar jaar geleden, heeft de productie en de distributie grotendeels in handen. Ook zit Assad niet te wachten op de terugkeer van Syriërs die hem slecht zijn gezind.

Zo kon Assad zijn blijde terugkeer onder de Arabische leiders vieren, uitgerekend in aanwezigheid van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, aartsvijand van zijn grote Russische beschermheer. Want ook Zelensky was onverwachts in Jeddah.

Assads rehabilitatie plaatst meer tegenstanders voor problemen. Dat geldt zeker ook voor het Westen. Daar leeft minder vergevingsgezindheid jegens Assad. Sterker nog, de Amerikaanse regering heeft opgeroepen Assads regime niet te erkennen. Enige Congresleden hebben zelfs voorstellen ingediend om samenwerking met Syrië harder te bestraffen. Dat kan tot botsingen leiden, ook met staten die als bondgenoten gelden, zoals de Emiraten. Dat land is later dit jaar in Abu Dhabi gastheer voor de klimaattop. Maandag maakte het bekend dat het ook Assad heeft uitgenodigd.