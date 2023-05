Als de kaarten op de wereld opnieuw geschud worden, als de bestaande orde wordt omgewoeld, komen onbeduidende plekjes in the middle of nowhere soms ineens vol in de schijnwerpers te staan. Bijvoorbeeld dat onopvallende, okergeel geverfd houten huis in Mariehamn – een stadje van amper twaalfduizend zielen op een Fins eilandje in de Botnische Golf.

Op het veldje voor dat huis demonstreert geregeld een handvol mensen met bordjes als ‘Putin go home!’ In dat huis zit namelijk het Russische consulaat voor de Åland-eilanden, een archipel met Mariehamn als hoofdstad. De archipel telt 6.700 eilandjes, de meeste onbewoond, in het zuidwesten van Finland. Dat consulaat zit er al sinds 1940, als onderdeel van de vredesregeling na de Winteroorlog tussen de Sovjet-Unie en Finland, waarbij Sovjet-diplomaten konden toezien op de sinds 1856 gedemilitariseerde status van de archipel.

Decennialang keek er geen kip naar dat consulaat. Het was een relikwie van een lang vervlogen, turbulente tijd, en meer niet. Dat veranderde met de Russische invasie in Oekraïne. Finland, ineens weer bevreesd voor zijn machtige boze buurland, vroeg subiet het NAVO-lidmaatschap aan. En op de dag dat Finland toetrad, op 4 april, begonnen burgers een handtekeningenactie om het consulaat in Mariehamn weg te krijgen. Er zijn nu ruim 33.000 handtekeningen verzameld. Als het er op 4 oktober meer dan 50.000 zijn, moet het Finse parlement de zaak bespreken.

Door de oorlog in Oekraïne is het net of oude arrangementen langs de onmetelijke rafelranden van het Russische Rijk en de Sovjet-Unie ineens uit een permafrost komen

Regionale machten hebben altijd verlekkerd naar de eilanden gekeken, waar Zweeds nog altijd de voertaal is. Sinds 1922 horen ze bij Finland. Ze hebben verregaande autonomie.

Vanwege de aloude gedemilitariseerde status mag het Finse leger er tot op heden geen oefeningen doen en geen bases hebben. De marine mag er soms doorheen varen, maar alleen met kleine schepen. De luchtmacht mag overvliegen, maar niet landen. De Finse dienstplicht geldt hier niet.

De gedemilitariseerde status is gegarandeerd door vier aloude internationale verdragen, die deels ook het Russische consulaat ‘dekken’. Net als het Zweedse eiland Gotland, waar sinds kort weer Zweedse legerbases zijn, liggen de Åland-eilanden op een centrale plek: wie ze controleert, krijgt greep op het drukke scheepvaartgebied in de Botnische Zee, de golf van Finland en het Oostzeegebied tussen Stockholm en het Balticum.

De vraag rijst nu of het nog zin heeft om op die gedemilitariseerde status te vertrouwen, nu Rusland het ene na het andere internationale verdrag schendt en bovendien gezworen heeft „wraak te nemen” op de Finse toetreding tot de NAVO. En hoe valt die status te rijmen met het NAVO-lidmaatschap? De archipel is nu NAVO-gebied. Maar wat betekent dat, als ze onverdedigbaar is en Russische soldaten er ongehinderd aan land kunnen? Volgens Finse media weten Zweedse en Finse veiligheidsdiensten dat in de Russische Oostzee-enclave Kaliningrad niet alleen een deel van de Russische vloot gelegerd is, vermoedelijk betrokken bij het doorknippen van de Nordstream II-pijpleidingen, maar ook parachutistenkorpsen. Wordt de archipel, in een Oostzee die bijna een NAVO-binnenzee geworden is, de achilleshiel van het bondgenootschap? Wat wordt de volgende Russische sabotage-actie?

Pertinente vragen. Sommigen lopen graag op de antwoorden vooruit. Een paar archipelbewoners zijn op het Finse vasteland militaire basistrainingen begonnen, waar schijnbaar animo voor is. Rusland klaagde laatst bij Finland over vandalisme en „explosief lawaai” bij het consulaat in Mariehamn. De brievenbus bleek uit de grond gerukt, demonstranten hadden een bierfles door een ruit gegooid.

Maar politici, zowel op de eilanden als in Helsinki, zeggen dat de status van Åland en het voortbestaan van het consulaat niet aan de orde zijn geweest bij de onderhandelingen over het NAVO-lidmaatschap, en nu evenmin ter discussie staan. Verstandig. Eén ongelukje op deze godvergeten plek vol historische symboliek, en de gevolgen zijn in heel Europa niet te overzien.

