Zonder het badpak van Eloïse was ‘Het Perfecte Plaatje’ maar saai

Aflevering twee van Het Perfect Plaatje gezien? Was best een beetje saai hè. De meeste mensen die – net als ik – aflevering één van vorige week gemist hadden, zullen achteraf even snel gescrolld hebben naar de badpakscène waar zoveel om te doen was. Beeld stilzetten om goed te bekijken of het inderdaad een „grensgevalletje” was, het nichtje van de koning in badpak in de branding aan de Zuid-Afrikaanse kust.

Eloïse van Oranje – dochter van Constantijn en Laurentien – is een van de acht BN’ers die meedoet aan de fotowedstrijd van RTL4. Als eerste opdracht moesten amateurfotografen – in duo’s – voor elkaar poseren. Rick Brandsteder zette Eloïse neer als strandwacht die zojuist een drenkeling uit zee heeft gered en voldaan aan een cocktail nipt. In de shoot daarvoor lag Jaap Jongbloed half naakt en ingeolied op een strandbedje, maar daar hoorde je verder niemand over. Over het zwarte badpak van Eloïse raakten in de week erop vier volwassen mannen bij RTL Boulevard niet uitgesproken.

Zo spannend zou het deze aflevering niet worden, dat had ik heus ingecalculeerd. Wel wedde ik met mezelf dat Eloïse er vast niet uit zou vliegen, veel te leuk zo’n jonge gravin in het programma. Ze is niet naar huis gestuurd nee, maar het was kantje boord. Voor haar reportagefoto bij een Zuid-Afrikaanse opvang voor gehandicapten gaf de jury haar een 7,5. Maar haar actiefoto in de zandduinen kreeg een schamele 5,6. Ze eindigde als één na laatste, Jaap Jongbloed moest naar huis. De jury beoordeelt de foto’s trouwens zonder te weten wie de maker is, dus laat die weddenschap maar zitten.

Hyperpersoonlijk

Nadien werd het de avond van het hypersoonlijke genre. Coen Verbraak sprak met voetbalcoach Vera Pauw in Over leven. Dat ging, even, over voetbal. maar al snel belandden we in de zomer van 1985. Vera Pauw was 22 jaar toen ze werd verkracht door haar veertien jaar oudere coach, de man die later haar bondscoach zou worden. Dertig jaar heeft ze die gebeurtenis verzwegen. Vorig jaar deed ze aangifte tegen haar belager en nog twee andere mannen van voetbalbond KNVB die haar aanrandden. Ze vertelde er vorig jaar over in NRC.

Verbraak wil weten hoe ze zich die dertig jaar gevoeld heeft. Ze zat, zegt ze, achter een denkbeeldige, dikke, bruine deur die niemand open kreeg. „Heb je de Vera die daarachter zat weer bij je kunnen trekken?” Dat kon ze. „Ben je weer heel geworden, voor je gevoel?” Dat is ze.

Bij Vera Pauw zit de therapeutische arbeid erop, bij Anne Vaandrager zijn we er deelgenoot van. De korte documentaire Zon in de nacht is een aaneenschakeling van familie-opstellingen. Het begint met een scène waarin ze met haar overleden opa praat, hij wordt gespeeld door een acteur. Ze laat twee acteurs haar opa en oma zijn, die net hun eerste kind hebben gekregen, haar vader Kees

Opa was niet zo’n aardige man, begrijp ik. Geen goede echtgenoot, want homo in een heterohuwelijk. Afwezige vader van haar vader. Jaren geleden overleden aan aids. Anne Vaandrager wil van haar vader weten hoe hij zich voelde bij de familiedynamiek van toen. Hij stribbelt tegen – „verdorie, lastig, ik durf het je echt niet te zeggen” – maar zij schuift hem zonder pardon in de scène met de acteurs die zijn ouders spelen. Die duwen en trekken nog wat aan zijn gevoelsleven, tot hij breekt. „Kut. Het voelde kut. Dat was het.”

Was dat het hoge woord waarop Anne Vaandrager hoopte? Haar vaders pijn is haar pijn, en haar opa’s pijn blijkt ook de hare. Hij overleed toen ze zeven was, maar ze „identificeert zich met zijn verhaal”. Hij is, oppert de acteur die opa is, vast niet de enige homo in de familie. Klopt. Zij voelt zich queer. Blijkbaar was er een openbare sessie voor nodig om daar uit te komen.