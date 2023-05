Voor het eerst sinds 2021 zakt Europese gasprijs onder de 30 euro

Voor eerst in bijna twee jaar is de Europese gasprijs onder de 30 euro per megawattuur gezakt. Dat meldt persbureau Bloomberg donderdag. De mijlpaal komt niet geheel onverwacht: Europese gasprijzen dalen al maanden. De Europese gasvoorraden zijn nog altijd goed gevuld, met dalende prijzen tot gevolg. Ook de invoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) draagt bij aan de lagere prijzen.

Donderdagmiddag schommelde de gasprijs rond de 30 euro: voor het eerst sinds de zomer van 2021. Een wereld van verschil met afgelopen zomer, toen de gasprijs een piekniveau van 340 euro bereikte. Die gigantische steiging had te maken met de oorlog in Oekraïne. Doordat Rusland de gastoevoer naar Europa afsloot was het onduidelijk of de Europese gasvoorraden voldoende gevuld zouden zijn voor de toen naderende winter.

Voor consumenten zal de daling niet meteen merkbaar zijn. Energiebedrijven passen namelijk op eigen momenten hun tarieven aan. Schommelingen in prijs op de groothandelsmarkt werken daarom met vertraging door op consumentenprijzen.

