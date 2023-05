Vies + vies blijkt zowaar lekker

Het is aspergetijd en dus kochten we de nieuwe Maggi Saus voor Asperges Premium, waarbij premium waarschijnlijk betekent dat het in een flesje zit. Na het opwarmen van een proefschaaltje vonden we ons witte goud toch te goed voor de saus: te zuur, te zoet, te Van der Valk 1986. Liever gesmolten boter. Nog half in gedachten doopten we een chipje in de saus. En hé! Maggi aspergesaus met paprika-Pringles! Wat een combinatie! Crispy met zacht. Zout, zoet en zuur. Vies + vies = lekker! Ik zou het wel weten als ik Maggi was. Of Pringles. Chipsdip Premium, in een flesje.

