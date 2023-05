Het gaat te ver om te zeggen dat ik in Piet Adema – minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit namens de ChristenUnie – mezelf herken, maar ik denk wel dat hij nu aan een klus bezig is die hij onmogelijk tot een goed einde kan brengen. Tegelijkertijd wil hij wel heel graag uitstralen dat het hem gaat lukken om een landbouwakkoord te sluiten, de lieverd.

Stond hij dan, na een dag en een nacht vruchteloos onderhandelen met boeren, voor een batterij camera’s. En dan na zoveel ellende tot deze zin komen: „Er komt ongelooflijk veel af op het boerenerf.”

De voorlichter die deze zin heeft verzonnen verdient opslag.

Piet Adema, die toch echt aan de andere kant van de onderhandelingstafel zit, liep over van begrip voor de boeren. Het kwijl liep hem uit de mond toen hij na afloop opsomde hoe prettig hij het contact met de boeren ervaart. Wat hij heel duidelijk wilde laten merken was dat hij oor had voor hun klachten en bezwaren en ook voor hun gezeur.

Er komt nooit een landbouwakkoord, en als er wel een akkoord komt gaat Piet Adema het niet meemaken. Hij is de sleutelhanger van Rutte, de klungelsmurf, de soldaat die zonder rugdekking en met beperkte midden richting vijand wordt gestuurd. Met de handen op de rug gebonden heeft hij uren naar eisen van boeren geluisterd. Tot het uiterste gegaan, liters water in de wijn geschonken, maar de Nederlandse boer lengt de melk niet aan met water en zeilt lekker mee op de publieke opinie. De rugwind voelt bij iedere flater van de overheden sterker.

Romeins afval verbranden in Amsterdam?

Het heeft niets met de boeren te maken, maar de doorsnee nieuwsvolger gooit alles wat niet uit te leggen is graag op een hoop en gaat nog meer achter de boeren staan. Niet eerder vielen slachtoffer en dader zo mooi in een persoon als bij ‘de boer’.

En daar zit dan Piet Adema tegenover.

Koning Kluts die doet alsof hij nog wat schijnbewegingen in huis heeft om de tegenstander mee te imponeren.

Piet Adema zit voor de vorm in vergaderzalen, liefst zo lang mogelijk. Hij wil heel graag uitstralen dat hij er alles aan doet, maar hij weet zelf ook wel dat hij pas geaaid wordt als hij bij alles wat de boeren zeggen begint te kwispelen en juist dat mag hij niet van zijn baas.

We kunnen Piet Adema nog jaren opsluiten met boeren, het zal tot niets leiden, de inzichten zullen niet veranderen. Hij houdt heel veel van boeren. Maar de boeren niet van hem, die houden alleen van zichzelf.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.