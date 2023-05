Nadal mist voor het eerst sinds 2005 Roland Garros: ‘Mijn lichaam maakt deze beslissing’

Toptennisser Rafael Nadal zal niet deelnemen aan het Franse grandslamtoernooi Roland Garros, waar hij sinds 2005 ieder jaar aan meedeed. De titelverdediger kampt sinds januari met een aanhoudende heupblessure die hem niet toestaat deel te nemen, zo maakte hij bekend tijdens een persconferentie donderdag. De 36-jarige Spanjaard zei: „Niet ik, maar mijn lichaam maakt deze beslissing.” Van de achttien keer dat Nadal meedeed aan Roland Garros, won hij veertien keer.

Rondom de fitheid van Nadal heerst al maanden onzekerheid. Hij laste na de heupblessure een pauze in om te herstellen, maar dat gaat niet zoals gehoopt. „Ik weet niet wanneer ik terugkeer. Misschien over twee, drie, vier maanden? Ik weet het echt niet. Ik kan de toekomst niet voorspellen en volg nu mijn gevoel.” Hij wil dolgraag door, zo verzekerde hij de pers, maar verwacht dat 2024 zijn laatste seizoen zal worden.

Langzaamaan komt het einde in zicht van een gelauwerde carrière in het internationale tennis. Nadal stond meer dan tweehonderd weken op de eerste plaats in de ATP-wereldranglijst. De top 10 van die lijst heeft heeft hij tussen april 2005 en maart 2023 nooit verlaten. Door zijn blessure zakte hij af.

Twintig jaar lang domineerde Nadal samen met zijn aartsrivalen Roger Federer en Novak Djokovic als onderdeel van de ‘grote drie’ van het mannentennis. Hun ‘gouden tennistijdperk’ kwam ten einde toen Federer in september van vorig jaar aankondigde zich terug te trekken uit de topsport. Zijn laatste wedstrijd speelde hij niet tegen maar met Nadal in een dubbelspel, dat zij verloren. De 35-jarige Djokovic, de jongste van het drietal, staat momenteel fier op de eerste plek in de wereldranglijst. Van de week zei hij nog in een interview : „Zolang Nadal speelt, zal hij altijd mijn grootste rivaal zijn.”