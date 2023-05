Montana legt als eerste Amerikaanse staat TikTok aan banden

De Amerikaanse staat Montana gaat vanaf volgend jaar het gebruik van TikTok verbieden. Dat maakte Greg Gianforte, de gouverneur van Montana, donderdag bekend. Hij ondertekende daarvoor woensdag een wet die het aanbieden van de TikTok-app in de appstores van Google en Apple onwettig maakt binnen de staatsgrenzen. Montana wordt daarmee de eerste Amerikaanse staat met een verbod op de populaire video-app, die meer dan 150 miljoen Amerikaanse gebruikers heeft.

Met het verbod wil de gouverneur naar eigen zeggen de privacy van zijn inwoners beschermen en voorkomen dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese overheid. Gianforte omschrijft TikTok als een app „gekoppeld aan buitenlandse tegenstanders”. Volgens hem is het besluit onderdeel van „onze gedeelde verantwoordelijkheid om inwoners van Montana te beschermen tegen toezicht door de Chinese Communistische Partij”.

De roep om het gebruik van TikTok aan banden te leggen vanwege bezorgdheid over mogelijke Chinese invloed op het platform klinkt steeds luider. De afgelopen maanden wordt ook binnen de Amerikaanse politiek gepleit om het sociaal mediumplatform in het hele land te verbieden. In maart werd TikTok-bestuurder Shou Zi Chew door het congres ondervraagd over de mogelijke toegang die Beijing had tot gebruikersgegevens van Amerikaanse gebruikers. Ook de mogelijke invloed op de algoritmes, wat Amerikanen in de app te zien krijgen, kwam ter sprake. Het bedrijf heeft steeds ontkend dat het gegevens deelt met Chinese autoriteiten.

In een officiële verklaring stelt TikTok dat het verbieden van de app een inbreuk is op de vrijheid van meningsuiting. Het zal de rechten van zijn gebruikers „binnen en buiten Montana blijven verdedigen”. TikTok zal naar verwachting het besluit juridisch aanvechten.

Lees ook: Kabinet spoort rijksambtenaren aan TikTok van hun werktelefoons te halen, werkt toe naar verbod