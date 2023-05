Jonna Fraser viert zijn succes met collega’s in een uitverkocht AFAS Live

Toen Jonna Fraser acht jaar geleden naar het schrijverskamp van muziekproject New Wave op Schiermonnikoog ging, kwam hij om te rappen en zou hij maar twee dagen blijven. Maar omdat hij bij een studiosessie met Ronnie Flex zijn tekst nog niet af had, begon hij improviserend de tekst en melodie te neuriën van wat het refrein van de hit ‘Hoog/Laag’ zou worden.

Hij bleef uiteindelijk heel de week op het kamp, brengt hij woensdagavond in herinnering, tijdens de eerste van twee uitverkochte concerten in AFAS Live in Amsterdam. Jonna Fraser ontpopte zich tot dé aanstekelijke stem van de lichting rappers die in het kielzog van New Wave de nationale mainstream veroverde. Hij trapt met zijn twee concerten een reeks af met succesrappers van zijn generatie; vrijdag is op dezelfde plek een uitverkocht optreden van Lijpe; volgende week staat Boef er twee keer.

Jonna Fraser ontpopte zich tot een van de populairste acts in de jaren die volgden op het Popprijs-winnende hiphopproject New Wave. Een opvallend gedreven rapper die als zanger van zinderende en aanstekelijke melodielijnen de ontspannen succes-sound van zijn generatie mee hielp bepalen – met invloeden uit onder meer bubbling, trap, afrobeats en r&b.

Lees ook het interview met Jonna Fraser: ‘Deze generatie is unstoppable’

Muzikale kracht

Op een groot scherm toont Jonna Fraser de critici die ooit zeiden dat hij als ‘boombap-rapper’ nooit moest gaan zingen. Nu viert hij zijn succes met zijn grootste concert tot nu toe – met een band, een DJ, stijlvolle dansers, vlammen, rook en lichteffecten. Zijn muzikale kracht is ook live de soepelheid waarmee hij wisselt van technisch sterke, stevige rapflows, naar gloedvolle zang.

Met zijn sterke gevoel voor melodie scherpt hij zijn rapstijl aan – net zoals zijn ademcontrole en techniek als rapper zijn zang extra zeggingskracht geven. Hij croont en rapt afwisselend op zowel opzwepend ritselende elektronische club-beats als organische, slepende souljams met galmende akkoorden en drumgeluiden. Soms ingetogen en fijntjes; maar ook vlammend, funky, kleurrijk en rauw.

De Zaandammer viert zijn succes met collega’s. Hij zingt duetten met Yade Lauren, terwijl rondom hen vonken omhoog spuwen. Presenteert met Dopebwoy een oppeppend blokje dancehall-energie, roept Henkie T het podium op, Re-Play, KM, Frenna en Broederliefde en eindigt met een jubelend gospelkoor.

Wat doe je als Nederlandse artiest wanneer je twee keer AFAS Live hebt uitverkocht, vraagt Jonna Fraser zich af. Hij geeft op zijn scherm zelf meteen het antwoord. Volgend jaar geeft hij zijn concert bij de buren – in het pakweg drie keer zo grote Ziggo Dome.

Hiphop Jonna Fraser – Blessed for Life. Gehoord: 17/5, AFAS Live, Amsterdam. Herhaling: 18/5, AFAS Live, Amsterdam. ●●●●●