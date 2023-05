Hoe kies je goede scheenbeschermers?

Op de Olympische Spelen van 1988 in Seoel verplichtte de FIFA internationals voor het eerst om met scheenbeschermers te voetballen. De KNVB stelde het dragen van scheenbeschermers in het voetbalseizoen 1992-’93 verplicht voor profvoetballers en zeven jaar later voor álle voetballers.

Het aantal onderbeenblessures bij voetballers in Nederland nam na de invoering van de verplichte scheenbeschermer voor álle voetballers in de periode 2001-2005 af met 25 procent. Dat blijkt uit onderzoek op basis van blessurecijfers van VeiligheidNL.

Inmiddels zijn scheenbeschermers dan ook niet meer weg te denken van de Nederlandse velden. Al nemen ze steeds verrassender vormen aan. Bijvoorbeeld de korte scheenbeschermers van Memphis Depay die kennelijk verstopt zitten onder zijn laaghangende sokken. Onderzoeker sportblessurepreventie bij VeiligheidNL Ellen Kemler heeft zich daar ook over verbaasd. Ze heeft het opgezocht, maar de KNVB zegt over de verplichte scheenbeschermers alleen dat ze van geschikt materiaal gemaakt moeten zijn en dat ze door sokken bedekt moeten worden. Kemler: „Uit een onderzoek uit 2014 blijk dat het ene materiaal nauwelijks beter beschermt dan het andere.”

Welk soort scheenbeschermer je kiest, is dan ook puur afhankelijk van je eigen wensen. Wil je een scheenbeschermer waar ook een enkelbeschermer aan vastzit? Of draag je liever een losse plaat die vastzit in je sok? Het belangrijkst is volgens Kemler dat scheenbeschermers de juiste maat hebben en daardoor niet gemakkelijk verschuiven. Ze raadt dan ook aan scheenbeschermers niet op de groei te kopen.

Kemler: „Mijn aanname is wel dat het effect van de scheenbeschermer vermindert naarmate hij kleiner wordt. Dat zou interessant zijn om te onderzoeken. Misschien kan de KNVB dan ook een minimale maat toevoegen aan de verplichte scheenbeschermer.”