Hoe de PVV de ChristenUnie in Flevoland verdeelt

Samenwerken met anti-immigratiepartij PVV? Bryant Heng kan het niet. Hij is de nummer drie van de ChristenUnie (CU) in Flevoland en kan aanspraak maken op een zetel in Provinciale Staten als de huidige fractievoorzitter gedeputeerde wordt. Maar die zetel zal hij niet innemen, mocht zijn partij in een coalitie komen met BBB, VVD, PVV en SGP. Die kans lijkt serieus aanwezig, de partijen onderhandelen al een maand.

Heng, die de voorbije vier jaar ook Statenlid was, heeft de partij twee maanden na de verkiezingen laten weten de Statenfractie te verlaten. Hij wil in NRC geen toelichting geven, maar in zijn omgeving is bekend dat hij het moeilijk had met het idee dat zijn partij mogelijk in deze nieuwe coalitie zou stappen.

De migratiestandpunten van de PVV raken hem persoonlijk. Heng migreerde zelf als driejarige van Singapore naar Nederland, zijn vriendin komt uit Kenia. Zij woont in de VS, en daar vond Heng zijn uitweg: hij kreeg er een baan aangeboden. Heng gaat werken voor een burgemeester in een regio „waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen en er proactief wordt gewerkt aan integratie van nieuwkomers”, meldt hij in een brief aan de leden van de provinciale afdeling van zijn partij. Die hulp aan vluchtelingen gaat hem nauw aan het hart, schrijft hij.

Hengs vertrek is niet het eerste signaal van spanningen in de CU. Eerder noemde landelijk partijvoorzitter Ankie van Tatenhove de mogelijke samenwerking met de PVV „ongeloofwaardig”, omdat de twee partijen op fundamentele thema’s ideeën hebben die „haaks op elkaar” staan.

De kwestie in Flevoland doet sterk denken aan een soortgelijke discussie in 2018. Toen wilde de ChristenUnie in de gemeente Den Helder met de PVV in een coalitie. Toenmalig CU-partijvoorzitter en huidig Landbouwminister Piet Adema zei dat hij „onaangenaam verrast” was. De samenwerking ging niet door. Het toeval wil dat Chris Jansen, nu Statenlid voor de PVV in Flevoland en kandidaat-gedeputeerde, tóén kandidaat-wethouder was in Den Helder.

Waar komt deze spanning in de ChristenUnie vandaan? Partijleden delen hun geloof in God, vertellen leden, maar de Bijbel biedt ook ruimte voor eigen interpretatie. Daarom kent de partij conservatieve leden die de laatste verkiezingen bijvoorbeeld overwogen op BBB te stemmen, maar ook progressieve leden die sympathiseren met de Partij voor de Dieren. Dat betekent balanceren tussen uitersten. En die balans is in Flevoland zoek, volgens sommige leden.

Urk

In Flevoland is het verschil in ideeën binnen de partij geografisch terug te zien, zegt oud-Statenlid Henriette van Keulen. In het noorden, rond Urk, wonen over het algemeen de conservatievere ChristenUnie-leden, in steden in het zuiden, zoals Almere, wonen gemiddeld de progressievere leden. Álle leden zien de afstand tot de PVV, vertelt zij. Maar de wat conservatiever ingestelde groep wil éérst praten voor mogelijk besloten wordt om die partij af te wijzen. „Voor mij staat D66 minstens zo ver van ons af als de PVV. En met D66 zitten we in het kabinet. Dus waarom zouden we de PVV meteen afwijzen, en D66 niet?”

De tegenstanders van samenwerking met de PVV wijzen op het „totaal andere mensbeeld” van die partij. Kees Hendriksen bijvoorbeeld, steungemeenteraadslid in Almere, moet niets hebben van „hoe ze kijken naar en praten over vluchtelingen en statushouders”. Hij snapt sowieso niet wat de ChristenUnie doet in het „rechtse blok” dat nu onderhandelt in Flevoland. „Het zijn alleen maar rechtse partijen. Wij zitten als partij net links van het midden.”

Hendriksen, die zichzelf ziet als een meer links georiënteerd lid, vindt de provinciale afdeling van de ChristenUnie te veel neigen naar het rechtsere, conservatievere deel van de partij. Dat zag hij bijvoorbeeld terug in het provinciale concept-verkiezingsprogramma. Hendriksen zag hoe het „hoofdstukken lang ging over Urk, de visserij en de landbouw”. Een visie op stedelijk gebied kwam er nauwelijks in voor, vond hij. „Het bestuur en de bovenkant van de lijst wordt gedomineerd door leden van Urk, de Noordoostpolder en een paar uit Lelystad die rechtser denken.” Samen met andere leden spande hij zich in om het programma wat bij te sturen.

Sommige leden noemen CU met enige trots laatst overgebleven volkspartij

Voorstanders van samenwerking met de PVV wijzen erop dat de provinciale afdeling een mandaat heeft om te onderhandelen met welke partij ze ook maar wil. Ook de Flevolandse fractievoorzitter Harold Hofstra wijst op dit mandaat. Volgens hem is er een wereld van verschil tussen de PVV landelijk en provinciaal. De uiterst rechtse partij staat in Flevoland bekend als relatief constructief en minder polariserend, zeggen ook andere voorstanders van de gesprekken.

Hofstra zegt dat hij verantwoordelijkheid wil nemen, nu de verkenners een beroep doen op zijn partij. Wat meespeelt: de CU zit ook in de oude coalitie (met VVD, GroenLinks, CDA, PvdA en D66) en Hofstra heeft als gedeputeerde het belangrijke onderwerp stikstof in zijn portefeuille. Enige bestuurlijke continuïteit is volgens hem noodzakelijk. „Dat komt de kwaliteit van het bestuur ten goede.”

Agenda's

Begin juni gaat de ChristenUnie Flevoland in gesprek met de leden op een informatieavond. De bijeenkomst is géén ledenraadpleging, benadrukt Hofstra, want dat zou inspraak van leden suggereren. Bij de informatieavond kan de partij „vragen die er zijn beantwoorden en indien gewenst extra uitleg geven over de stand van zaken”.

In eerste instantie stond de informatieavond gepland tijdens een vergaderavond van de gemeenten Zeewolde en Almere. Voor leden als Hendriksen is dat alweer een aanwijzing dat de provinciale afdeling weinig rekening houdt met het zuiden van de provincie. „Flevoland kent zes gemeenten. Het is een kleine moeite om te letten op hun agenda's.”