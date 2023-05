Het is goed poedelen met de Range Rover Dynamic

Voor mijn loflied op de nieuwste Range Rover kreeg ik op mijn broek van prof. Leo Lucassen, die twitterde dat zoiets niet meer door de beugel kon. Maar die knakker gaat toch over migratiegolven?, vroegen hoogopgeleide kennissen. Dat mag zo zijn, eenkennigheid was nooit een beletsel voor opinievorming. Laat ik dus in aanloop naar mijn volgende milieudelict mijn voetnoot bij het vorige maar even linken. Die werd met goede redenen te lang voor deze krant: https://basvputten.wordpress.com/2022/11/08/range-rover/.

Of de boodschap is aangekomen? Ik steek er niet mijn hand voor in het vuur. Publieke verontwaardiging is opium van het volk. Schande moet schande blijven. Samen optrekken tegen Range Rovers en Elon Musk, daar doen we het voor. Hermans sprak in Een wonderkind of een total loss van de massieve solidariteit der dommen. Die kom je op alle sporten van de evolutionaire ladder tegen, want intellect is geen garantie voor ruimdenkendheid. Zelf ben ik ook oliedom, maar ik ben het uit eergevoel uitsluitend op persoonlijke titel. Daarom stap ik nu opnieuw in een Range Rover. Hoera, de Range Rover Sport PHEV est arrivé! Goed nieuws voor alle trollen in Kamp Deugdzaamheid: hij is elektrisch. Bijna, niet helemaal. Daarvoor ga ik straks met liefde door het stof. Eerst de heerlijke feiten.

Hij haalt 225 kilometer per uur met een systeemvermogen van 440 pk en een trekkracht van 620 Nm bij 1.500 toeren – dat is ongeveer vanaf stationair. Het is goed poedelen met de dikke, die tot 90 centimeter diep te water gaat. Hij rijdt 113 kilometer puur elektrisch met een accu waar, oké, een elektrische stadsauto ongetwijfeld twee keer verder mee zou komen. Maak daar in de praktijk 90 van en hij komt emissievrij nog steeds veel verder dan de meeste plug-ins. Mannen met plezier in het leven en de bijbehorende flexmoraal worden hier blij van. Eindelijk schone handen! Helemaal omdat de Sport, wat te weinig plug-ins kunnen, via de CCS-laadpoort kan snelladen. Veel stelt het met maximaal 50 kW weliswaar niet voor, het betekent toch dat je langs snelwegen vrij vlot een mooi stuk schone actieradius kunt toevoegen. Als je tijdens een rit van 180 km halverwege royaal genoeg luncht onder de rook van de snellader, kun je het grootste deel van de route elektrisch afleggen zonder al te veel vertraging. Ik deed het met bemoedigende resultaten. Over de eerste 133 kilometer haalde ik 1 op 23, over de laatste 47,1 kilometer na de recharge reed ik met een verbruik van 1 op 166 nagenoeg elektrisch. Dan kan ik moeilijk de neiging onderdrukken snaaks te schertsen: cancel wie je wilt, professor, maar zo zuinig is jouw trein niet!

Bijna-geheelonthouder

Waarom heet een bijna-geheelonthouder Sport? Stel je er niet te veel van voor. Hij is iets lager, strijkplankachtiger dan standaard Range Rovers. Verder is het net zo’n bloedstil, onverbeterlijk rustgevend schip als de gewone.

‘Klaar voor elk avontuur’, zegt Land Rover. Het polarisatie-avontuur, bedoelt men. Wat doet zo’n dikke accu in een zescilinder turbo?, vragen vrienden met een kennisachterstand naïef. Dan ben ik van pure meligheid niet meer te houden. De batterij, zeg ik, werkt volgens het Lucassen-principe. Bij de botsing van positieve en negatieve neutronenkorrels komt verbindende energie vrij, die premium lifestyle en verduurzaming voor eeuwig in de echt verbindt. Over wat de batterij onder water doet hebben we het beter niet, maar vissen noemen hem niet voor niets de magnetron.

Hij heeft meer deugden die voor de opiniemens het pure kwaad zijn. Bij baanwissels geen irritante lane departure-trillingen en piepjes. Britten behandelen hun doelgroepen niet als debielen; twintig bonuspunten. De snelheidsmeter gaat tot 300, dertig bonuspunten. Onder de bekerhouder zit nog een geheim bergvak voor geheime dingen; veertig bonuspunten. De stoelen zijn zacht, het panoramadak gaat echt open, de motor gaat ondanks de acculast superieur van kiet met een geil dreigende, gedempte soundtrack. Noot voor Gen Z: mannen van vroeger, en daar ben ik er een van, vonden dat MOOI. Dom waren ze toen hè?

Wat een schitterende tijd. Want volgend jaar komt de volledig elektrische Range Rover! Te zijner tijd geef ik professor Lucassen gaarne een lift naar zijn Instituut voor Sociale Geschiedenis, waar ik ooit een studiemiddag lang net zo heerlijk rustig zat als in de Range Rover. U: „Wat als je moet kiezen, ouwe smeerpijp?” Ik: „De Sport PHEV, duizendmaal sorry!”