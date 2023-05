Eerst aanhoudende droogte, dan uitzonderlijke regenval: wat is er aan de hand in Noord-Italië?

Rivieren die uit hun oevers treden en straten die helemaal onder water lopen, grondverschuivingen en al meerdere doden: de extreme regenval houdt deze dagen lelijk huis in Italië. De ravage is vooral groot in de noordelijke landstreek Emilia-Romagna en in het noorden van de regio Marken.

De voorbije twee maanden is in die streek niet alleen dubbel zoveel regen gevallen als normaal, maar het zwaartepunt van de regenval concentreerde zich telkens op een paar dagen tijd. Eerst tussen 1 en 4 mei, en daarna opnieuw vanaf 15 mei. Omdat een deel van het nu getroffen gebied begin deze maand al met hevige regenval te maken kreeg, was de grond extra kwetsbaar voor deze nieuwe stortbuien.

Verdroogde bodem

De vaststelling dat die regenval zoveel schade veroorzaakt, kan verwarren: snakte Italië juist niet naar water, na een lange periode van aanhoudende droogte? „Overstromingen en droogte zijn complementaire fenomenen, die elkaar niet neutraliseren”, waarschuwt klimatoloog Massimiliano Pasqui in de krant Corriere della Sera. Eenvoudiger gezegd: Italië had inderdaad water nodig, maar de hevige regenval loste dat probleem niet op. De verdroogde bodem bleek immers niet in staat om ineens zo extreem veel regen te absorberen. Dat leidde twee weken geleden dus ook al tot overstromingen.

Lees ook deze recente reportage over de droogte in Noord-Italië: Plots zijn zelfs de boeren rond het Gardameer niet langer zeker van water

En nu wordt datzelfde gebied voor de tweede keer door hevige regenval geteisterd, zegt Paola Salvati, geologe en onderzoekster bij de Italiaanse nationale onderzoeksraad (CNR). „Toen de eerste, hevige regenval begin mei viel, sijpelde het water enkel door tot de meest oppervlakkige bodemlaag, vlak onder de oppervlakte”, legt Salvati uit. „Dat maakte de bodem al verzadigd, en extra kwetsbaar voor nieuwe hevige regenval.”

Nu het opnieuw zo uitzonderlijk hevig regent, kan de al eerder getroffen grond de nieuwe massa water helemaal niet aan. „Vergelijk het met een volledig verzadigde spons, die geen extra water meer opneemt”, zegt de geologe. Ze zegt erbij dat deze analyse slechts geldt voor een deel van het getroffen gebied, dat zeer uitgestrekt is en uiteenlopende landschappen kent. Rivieren treden uit hun oevers, hier en daar zijn er dijkbreuken, en in hoger gelegen gebied volgen daarop grondverschuivingen: die opeenstapeling van rampen maakt het voor de hulpdiensten en de Italiaanse overheid nog complexer om adequaat op de situatie te reageren.

Klimaatverandering

De vraag die op ieders lippen brandt: heeft deze uitzonderlijke regenval met de klimaatverandering te maken? De onderzoekster aarzelt niet: „Zeker. En door de opwarming van het klimaat zullen extreme weersomstandigheden vaker voorkomen, en in die zin ‘normaler’ worden.” De Italiaanse media waarschuwen dat dit soort nieuwsberichten over extreme droogte of extreme regenval alleen maar zal toenemen. Ze benadrukken tegelijk hoe belangrijk het is dat de bevolking de alarmsignalen van de overheid serieus neemt, en de bijbehorende adviezen nauwgezet volgt.