Directeur Nederlandse defensiebedrijf in Parijs gearresteerd wegens export naar Rusland

Het leek hem toch niet helemaal lekker te zitten. Afgelopen oktober googelde Nikos B. verwoed om uit te vinden wat de gevolgen van het overtreden van internationale sancties tegen Rusland konden zijn. „Netherlands illegal export to Russia”, luidde een van zijn zoekvragen. „Dutch police arrest for exports to Russia”, een ander.

Het werd uiteindelijk de Franse politie die hem in de boeien sloeg. Nikos B., directeur van het Nederlandse defensiebedrijf Aratos Systems , werd vorige week in Parijs gearresteerd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. In een Franse cel wacht hij momenteel op uitlevering naar de Verenigde Staten. Dat blijkt uit processtukken en een persbericht van het Amerikaanse Openbaar Ministerie.

De 59-jarige B. wordt ervan verdacht jarenlang, in strijd met de sanctiewetgeving, hoogwaardige defensiegoederen en militaire technologie van Amerikaanse bedrijven naar Rusland gesmokkeld te hebben. „B. spande samen met een netwerk van bedrijven die door de Russische inlichtingendiensten werden georkestreerd om op een frauduleuze manier militaire en dual-use technologie [die zowel voor civiele als militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, red.] aan te schaffen en te smokkelen om zo de Russische defensie en veiligheidsindustrie te helpen”, stelt verantwoordelijk FBI-directeur Michael Driscoll.

Het in 2016 opgerichte Aratos Systems uit Rijen is geen kleine naam in de defensie-industrie. In 2021 haalde Aratos de finale van de NAVO Innovation Challenge met een plan om AI en blockchain-technologie te gebruiken voor de beveiliging van satellieten. Het bedrijf is aangesloten bij de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV): een mede door de Nederlandse overheid opgerichte brancheorganisatie die als schakel fungeert het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid.

Handelspatroon

B., een kale man met bril, studeerde wiskunde in Griekenland en promoveerde twintig jaar geleden in Oekraïne als econoom. Op basis van gegevens uit zijn LinkedIn-profiel lijkt hij in 2016 in Nederland te zijn neergestreken, hij heeft nog steeds de Griekse nationaliteit. Hij profileert zich online als „serial entrepreneur” en laat zich voorstaan op zijn jarenlange ervaring als adviseur van de Europese Commissie, het Europees Parlement en regeringen wereldwijd.

Volgens de Amerikanen kwam B. in 2017 op de radar van de Russen. Zij verwachten dat B., als mede-orthodoxe christen, gevoelig is voor „vriendschap met Rusland”, blijkt uit processtukken. Daarna bezoekt hij Moskou meermaals en poseert hij met de Basiliuskathedraal op de achtergrond.

Bij die bezoeken wordt de basis gelegd voor een handelspatroon dat in de jaren daarna terugkeert. B. doet Amerikaanse leveranciers voorkomen alsof zijn bedrijf in Nederland de eindbestemming van het gewenste product is: Nederland staat immers niet op de sanctielijst. Vervolgens wordt het product alsnog via een omweg en onder valse voorwendselen naar Rusland geëxporteerd. Op die manier belanden onder meer militaire antennes, nucleaire onderzoekstechnologie en dual-use onderdelen in Rusland.

Eindgebruikers

In de processtukken wordt uitgebreid geciteerd uit e-mailcorrespondentie van B. met zijn Amerikaanse contacten. Hij zet hen steevast op het verkeerde been en stelt bijvoorbeeld dat de militaire antennes die hij in 2018 en 2020 importeert in Nederland gebruikt zullen worden in de maritieme industrie. Dat hij wist dat hij strafrechtelijk gevaar liep, blijkt onder meer uit zijn Google-activiteit.

De vraag die uit de processtukken rijst is of B. alleen handelde. Uit geciteerde mails blijkt dat – niet bij naam genoemde– medewerkers van Aratos weet hadden van de transporten naar Rusland. Zo wordt een e-mail uit 2020 geciteerd waarin B. een medewerker een reprimande geeft. „Wij zijn de eindgebruikers, laat daar geen twijfel over bestaan”, schrijft B. „Ik zal het fiksen”, antwoordt de medewerker. Ook in andere gevallen is het niet B. maar een medewerker die met Amerikaanse bedrijven mailt dat Nederland de eindbestemming is.

Volgens de Amerikaanse justitie gaan binnen het bedrijf Excel-lijsten rond met een overzicht van transacties inclusief een kolom waarin staat of het bewuste product onder sanctiewetgeving valt.

NRC zocht contact met de twee Nederlandse mededirecteuren die volgens het register van de Kamer van Koophandel medeverantwoordelijk zijn voor Aratos Internatonal: het bedrijf dat enig aanheelhouder is van Aratos Systems. In een kort persbericht stellen zij „met verbazing en verbijstering” kennis te hebben genomen van de arrestatie van B. De activiteiten van Aratos zullen worden „gestaakt tot er meer duidelijkheid is”. Ook beloven zij mee te werken aan eventuele onderzoeken van de autoriteiten.

Het ministerie van Defensie kon donderdag niet op vragen over de kwestie reageren.

